„Mam dość”. Maurycy Popiel nie wytrzymał po finale. Padły mocne słowa
Finał jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” dostarczył widzom ogromnych emocji, a po ogłoszeniu wyników finaliści znaleźli chwilę, by opowiedzieć nam, co naprawdę czuli. Maurycy Popiel i Sara Janicka, świeżo po zajęciu drugiego miejsca, udzielili Kozaczkowi wyjątkowo szczerego wywiadu.
Zobacz: „Wygrał TikTok”. Bagi odgryzł się hejterom. Tak zareagował na krytykę
Finał „Tańca z Gwiazdami”
17.edycja „Tańca z Gwiazdami” przeszła do historii, ale emocje po finale wciąż nie opadają. W niedzielę o zwycięstwo walczyły trzy pary:
• Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska,
• Maurycy Popiel i Sara Janicka,
• Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
Po widowiskowych występach Kryształowa Kula trafiła w ręce Bagiego i Tarnowskiej. Choć Maurycy i Sara zajęli drugie miejsce, na parkiecie jeszcze tryskali energią i gratulowali zwycięzcom. Jednak za kulisami… atmosfera wyglądała już zupełnie inaczej.
Zobacz: Nie do wiary jak w finale zachowali się jurorzy „TzG”. Publika w studiu nie wytrzymała
Tylko u nas! Maurycy o tym, co wydarzyło się dalej
Tuż po finale udało nam się złapać Maurycego na szybki komentarz. Zapytaliśmy aktora, czy po tak intensywnym sezonie zamierza w ogóle jeszcze tańczyć. Odpowiedział bez zastanowienia:
Nie mam zielonego pojęcia. Dzisiaj zatańczyłem i na parę dni na pewno mam DOŚĆ tańca. Chciałbym się wyspać, a potem będę się zastanawiał. Poza tym nie lubię planować, wolę patrzeć, co się dzieje i dokąd mnie zabierze życie.
Zobacz: Awantura po finale „TzG”. Padły przykre słowa w stronę zwycięzcy
Co dalej z Maurycym i Sarą?
Choć widzowie już domagają się ich powrotu w kolejnej edycji, sam aktor przyznaje, że na decyzję… przyjdzie czas. Teraz liczy się odpoczynek. W rozmowie nie ukrywał, że najbliższe dni chce spędzić w ciszy, z dala od parkietu, kamer i adrenaliny.
Sara Janicka również podkreśliła, że finał był dla nich „emocjonalnym maratonem”, ale jest dumna z tego, jak daleko zaszli.
Finał, który zapisze się w historii
Zwycięstwo Bagiego i Tarnowskiej, napięcie do ostatnich sekund, miliony przed ekranami – Polsat dowiózł spektakl, na który wszyscy liczyli. Jednak to szczere, zmęczone wyznanie Popiela pokazuje, jak ogromne emocje kryją się za błyskiem fleszy.
Pełny wywiad Maurycego i Sary możecie zobaczyć na naszym Instagramie i YouTube.
Excellent breakdown, I like it, nice article. I completely agree with the challenges you described. For our projects we started using Listandsell.us and experts for our service, Americas top classified growing site, well can i ask zou a question regarding zour article?