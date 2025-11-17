Finał jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” dostarczył widzom ogromnych emocji, a po ogłoszeniu wyników finaliści znaleźli chwilę, by opowiedzieć nam, co naprawdę czuli. Maurycy Popiel i Sara Janicka, świeżo po zajęciu drugiego miejsca, udzielili Kozaczkowi wyjątkowo szczerego wywiadu.

Finał „Tańca z Gwiazdami”

17.edycja „Tańca z Gwiazdami” przeszła do historii, ale emocje po finale wciąż nie opadają. W niedzielę o zwycięstwo walczyły trzy pary:

• Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska,

• Maurycy Popiel i Sara Janicka,

• Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Po widowiskowych występach Kryształowa Kula trafiła w ręce Bagiego i Tarnowskiej. Choć Maurycy i Sara zajęli drugie miejsce, na parkiecie jeszcze tryskali energią i gratulowali zwycięzcom. Jednak za kulisami… atmosfera wyglądała już zupełnie inaczej.

Tylko u nas! Maurycy o tym, co wydarzyło się dalej

Tuż po finale udało nam się złapać Maurycego na szybki komentarz. Zapytaliśmy aktora, czy po tak intensywnym sezonie zamierza w ogóle jeszcze tańczyć. Odpowiedział bez zastanowienia:

Nie mam zielonego pojęcia. Dzisiaj zatańczyłem i na parę dni na pewno mam DOŚĆ tańca. Chciałbym się wyspać, a potem będę się zastanawiał. Poza tym nie lubię planować, wolę patrzeć, co się dzieje i dokąd mnie zabierze życie.

Co dalej z Maurycym i Sarą?

Choć widzowie już domagają się ich powrotu w kolejnej edycji, sam aktor przyznaje, że na decyzję… przyjdzie czas. Teraz liczy się odpoczynek. W rozmowie nie ukrywał, że najbliższe dni chce spędzić w ciszy, z dala od parkietu, kamer i adrenaliny.

Sara Janicka również podkreśliła, że finał był dla nich „emocjonalnym maratonem”, ale jest dumna z tego, jak daleko zaszli.

Finał, który zapisze się w historii

Zwycięstwo Bagiego i Tarnowskiej, napięcie do ostatnich sekund, miliony przed ekranami – Polsat dowiózł spektakl, na który wszyscy liczyli. Jednak to szczere, zmęczone wyznanie Popiela pokazuje, jak ogromne emocje kryją się za błyskiem fleszy.

Pełny wywiad Maurycego i Sary możecie zobaczyć na naszym Instagramie i YouTube.