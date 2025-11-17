Finał „Tańca z Gwiazdami” był wspaniałym widowiskiem. Nie brak opinii, że to najlepszy sezon w dziejach – zwłaszcza z uwagi na liczne niespodzianki związane z jubileuszem programu. Jednak ogłoszenie zwycięzcy wywołało wielką burzę wśród fanów.

Finał „Tańca z Gwiazdami” już za nami

Ten sezon od początku zachwycał. Jubileuszowa edycja była przepełniona nawiązaniami do starszych edycji na wszelkie sposoby – od powtórnego wykonywania klasycznych, pamiętanych do dziś choreografii, po powroty największych gwiazd – czy to w roli tancerzy czy prowadzących. Jednak wszystko ma swój kres – wielki finał jest już historią.

Ostatni odcinek rozgrzał widzów do czerwoności – nie brakowało emocji i momentów, które zapierały dech w piersiach. Do finału dotarły 3 pary – dzięki głosom widzów w odcinku wystąpili Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Maurycy Popiel i Sara Janicka, zaś dzięki ocenom jurorów – Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,

