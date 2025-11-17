Awantura po finale „TzG”. Padły przykre słowa w stronę zwycięzcy
Finał „Tańca z Gwiazdami” był wspaniałym widowiskiem. Nie brak opinii, że to najlepszy sezon w dziejach – zwłaszcza z uwagi na liczne niespodzianki związane z jubileuszem programu. Jednak ogłoszenie zwycięzcy wywołało wielką burzę wśród fanów.
Finał „Tańca z Gwiazdami” już za nami
Ten sezon od początku zachwycał. Jubileuszowa edycja była przepełniona nawiązaniami do starszych edycji na wszelkie sposoby – od powtórnego wykonywania klasycznych, pamiętanych do dziś choreografii, po powroty największych gwiazd – czy to w roli tancerzy czy prowadzących. Jednak wszystko ma swój kres – wielki finał jest już historią.
Ostatni odcinek rozgrzał widzów do czerwoności – nie brakowało emocji i momentów, które zapierały dech w piersiach. Do finału dotarły 3 pary – dzięki głosom widzów w odcinku wystąpili Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Maurycy Popiel i Sara Janicka, zaś dzięki ocenom jurorów – Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
Mikołaj „Bagi” Bagiński wygrał „Taniec z Gwiazdami”
Ostateczny zwycięzca mógł być tylko jeden – w finale sukces odnieśli Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska.
Nie dowierzam. Czuję się jakby, był w jakiejś kompletnie innej czasoprzestrzeni. Ale chciałbym kilka słów od siebie powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym najbardziej na świecie podziękować Madzi, bo, bo to jej podziękowania się najbardziej należą i chciałbym wam powiedzieć, że Madzia jest naprawdę piękną osobą i to, że jest piękną kobietą, to myślę, że wszyscy wiecie i widzicie. Natomiast myślę, że nikt z was nie wie, jak piękną Madzia jest osobą wewnątrz i jakie ma wielkie serce i że należy jej się każde dobro po prostu tego świata. Bardzo ci dziękuję Madziu. Ta kula jest po prostu nasza wspólna i jestem super z tego zadowolony – mówił zszokowany zwycięzca.
Bagiński zdecydował się na szlachetny gest – cała jego wygrana zostanie przeznaczona na cele charytatywne.
Chodź, słuchajcie, moja siostrzyczka dzisiaj jest ze mną bez której na pewno byśmy tutaj nie stali. Na pewno. I chciałbym powiedzieć, że na pewno dużą misją też dla mnie było to, aby dołożyć cegiełkę do zwiększenia świadomości ludzi o osobach zespołem. I na pewno nasz występ z Matysią dużo w tym pomógł. Także z tego się bardzo cieszę i równolegle chciałbym też powiedzieć, nie chciałem tego mówić nigdzie przed tym odcinkiem finałowym, ale całe te 200 000 wrzucamy na stowarzyszenie, które wspiera osoby z zespołem downa. […] Chcę tylko powiedzieć, że dziękuję bardzo wszystkim osobom. Ciężko mi wymienić teraz każdego z imienia, którzy pracują przy „Tańcu z gwiazdami.”
Bagiński wygrał finał „Tańca z Gwiazdami” – wybuchła afera
Jak się okazuje – wielu fanów jest niezadowolonych z wyników programu. Bagiński – niezwykle popularny w sieci – od dawna robi furorę w mediach społecznościowych. Nie brakuje głosów, że wygrał przez swoją wielką popularność, a nie realne umiejętności taneczne. Pod postem na Instagramie z informacją o wynikach wybuchła wielka burza.
- Wygrał TikTok, a nie prawdziwa sztuka tańca.
- Mikołaj najsłabszy z całej trójki, ale wygrał, bo ma zasięgi. Smutne.
- Myślałem, że jest to program o tańcu. Kolejny raz program udowadnia nam, iż liczy się tylko sława i nic więcej.
- Żałosne, najgorzej tańczącą para wygrała.
- I znowu wygrał TikTok…
- W finale liczyłem na bardziej wyrównaną rywalizację, a ostateczny werdykt wyglądał bardziej, jak efekt popularności niż faktycznej jakości tańca.
- Prawdziwy, piękny talent tym razem przegrał nie z braku umiejętności, lecz z siłą lajków i zasięgów.
Jednak nie brakowało również głosów broniących influencera,
- Zaraz się zacznie, że werdykt niesłuszny, ale to nieprawda. Największy progres i super chłopak, mega się cieszę.
- Coś wspaniałego, gratulacje! Niech żyje młodość i naturalność, jesteś super.
- Wygrała dobra zabawa i sympatia ludzi.
- Kibicowałam od początku. A jak usłyszałam, na co pójdzie wygrana, to aż się wzruszyłam.
