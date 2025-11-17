Nawigacja

Awantura po finale „TzG”. Padły przykre słowa w stronę zwycięzcy

Bagi i Magda Tarnowska - finał "TzG", fot.: KAPiF Bagi i Magda Tarnowska - finał
Autor Kacper Kulaszewski

Finał „Tańca z Gwiazdami” był wspaniałym widowiskiem. Nie brak opinii, że to najlepszy sezon w dziejach – zwłaszcza z uwagi na liczne niespodzianki związane z jubileuszem programu. Jednak ogłoszenie zwycięzcy wywołało wielką burzę wśród fanów.

Finał „Tańca z Gwiazdami” już za nami

Ten sezon od początku zachwycał. Jubileuszowa edycja była przepełniona nawiązaniami do starszych edycji na wszelkie sposoby – od powtórnego wykonywania klasycznych, pamiętanych do dziś choreografii, po powroty największych gwiazd – czy to w roli tancerzy czy prowadzących. Jednak wszystko ma swój kres – wielki finał jest już historią.

Ostatni odcinek rozgrzał widzów do czerwoności – nie brakowało emocji i momentów, które zapierały dech w piersiach.  Do finału dotarły 3 pary – dzięki głosom widzów w odcinku wystąpili Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Maurycy Popiel i Sara Janicka, zaś dzięki ocenom jurorów – Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,

Mikołaj „Bagi” Bagiński wygrał „Taniec z Gwiazdami”

Ostateczny zwycięzca mógł być tylko jeden – w finale sukces odnieśli Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska. 

Nie dowierzam. Czuję się jakby, był w jakiejś kompletnie innej czasoprzestrzeni. Ale chciałbym kilka słów od siebie powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym najbardziej na świecie podziękować Madzi, bo, bo to jej podziękowania się najbardziej należą i chciałbym wam powiedzieć, że Madzia jest naprawdę piękną osobą i to, że jest piękną kobietą, to myślę, że wszyscy wiecie i widzicie. Natomiast myślę, że nikt z was nie wie, jak piękną Madzia jest osobą wewnątrz i jakie ma wielkie serce i że należy jej się każde dobro po prostu tego świata. Bardzo ci dziękuję Madziu. Ta kula jest po prostu nasza wspólna i jestem super z tego zadowolony – mówił zszokowany zwycięzca.

Bagiński zdecydował się na szlachetny gest – cała jego wygrana zostanie przeznaczona na cele charytatywne.

Chodź, słuchajcie, moja siostrzyczka dzisiaj jest ze mną bez której na pewno byśmy tutaj nie stali. Na pewno. I chciałbym powiedzieć, że na pewno dużą misją też dla mnie było to, aby dołożyć cegiełkę do zwiększenia świadomości ludzi o osobach zespołem. I na pewno nasz występ z Matysią dużo w tym pomógł. Także z tego się bardzo cieszę i równolegle chciałbym też powiedzieć, nie chciałem tego mówić nigdzie przed tym odcinkiem finałowym, ale całe te 200 000 wrzucamy na stowarzyszenie, które wspiera osoby z zespołem downa. […] Chcę tylko powiedzieć, że dziękuję bardzo wszystkim osobom. Ciężko mi wymienić teraz każdego z imienia, którzy pracują przy „Tańcu z gwiazdami.”

Bagiński wygrał finał „Tańca z Gwiazdami” – wybuchła afera

Jak się okazuje – wielu fanów jest niezadowolonych z wyników programu. Bagiński – niezwykle popularny w sieci – od dawna robi furorę w mediach społecznościowych. Nie brakuje głosów, że wygrał przez swoją wielką popularność, a nie realne umiejętności taneczne. Pod postem na Instagramie z informacją o wynikach wybuchła wielka burza.

  • Wygrał TikTok, a nie prawdziwa sztuka tańca.
  • Mikołaj najsłabszy z całej trójki, ale wygrał, bo ma zasięgi. Smutne.
  • Myślałem, że jest to program o tańcu. Kolejny raz program udowadnia nam, iż liczy się tylko sława i nic więcej.
  • Żałosne, najgorzej tańczącą para wygrała.
  • I znowu wygrał TikTok…
  • W finale liczyłem na bardziej wyrównaną rywalizację, a ostateczny werdykt wyglądał bardziej, jak efekt popularności niż faktycznej jakości tańca.
  • Prawdziwy, piękny talent tym razem przegrał nie z braku umiejętności, lecz z siłą lajków i zasięgów.

Jednak nie brakowało również głosów broniących influencera,

  • Zaraz się zacznie, że werdykt niesłuszny, ale to nieprawda. Największy progres i super chłopak, mega się cieszę.
  • Coś wspaniałego, gratulacje! Niech żyje młodość i naturalność, jesteś super.
  • Wygrała dobra zabawa i sympatia ludzi.
  • Kibicowałam od początku. A jak usłyszałam, na co pójdzie wygrana, to aż się wzruszyłam.

Bagi Magda Tarnowska, fot. KAPiF
Bagi Magda Tarnowska, fot. KAPiF
Bagi Magda Tarnowska, fot. KAPiF
Bagi Magda Tarnowska, fot. KAPiF
Bagi wygrał "TzG", fot. KAPiF
Bagi wygrał „TzG”, fot. KAPiF
 
Baggy… To od szerokich portek?? To syn kurzajewskiego??????? Bo taki podobny!

