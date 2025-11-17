Mikołaj „Bagi” Bagiński jest teraz na językach wszystkich mediów w Polsce. To za sprawą wygranej w programie „Taniec z Gwiazdami”. Influencer z partnerką taneczną — Magdą Tarnowską zdobyli Kryształowe Kule oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych dla gwiazdy, oraz 100 tysięcy złotych dla tancerki. Para w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jak reagują na krytyczne głosy na temat tego, że „znowu wygrał TikTok”. Padła zaskakująca odpowiedź.

Bagi odpowiedział na ostre uwagi hejterów. Padły mocne słowa!

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska w rozmowie z Kozaczkiem nie kryli radości z powodu wygranej w programie „Taniec z Gwiazdami”. Influencer odpowiedział również na zarzuty dotyczące tego, że po raz kolejny „wygrał TikTok”, ponieważ poprzednią edycję zwyciężyła Maria Jeleniewska:

Odpowiedź na to, że ludzie tak piszą w komentarzach. Dla mnie to jest totalnie okej. Pozwalam każdemu pisać, co chce. To, że pochodzę ze świata internetu, to czułem, że mam taką misję, żeby pokazać ludziom kulisy „Tańca z Gwiazdami”. Zrobiłem vlogi, pokazywałem wszystko. Chciałem dać to nie tylko swoim widzom, ale ludziom, którzy tak na co dzień oglądają „Taniec z Gwiazdami”. […] Wydaje mi się, że wykorzystałem social media w fajny sposób podczas „Tańca z Gwiazdami— podsumował „Bagi”.

