„Wygrał TikTok”. Bagi odgryzł się hejterom. Tak zareagował na krytykę
Mikołaj „Bagi” Bagiński jest teraz na językach wszystkich mediów w Polsce. To za sprawą wygranej w programie „Taniec z Gwiazdami”. Influencer z partnerką taneczną — Magdą Tarnowską zdobyli Kryształowe Kule oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych dla gwiazdy, oraz 100 tysięcy złotych dla tancerki. Para w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jak reagują na krytyczne głosy na temat tego, że „znowu wygrał TikTok”. Padła zaskakująca odpowiedź.
Bagi odpowiedział na ostre uwagi hejterów. Padły mocne słowa!
Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska w rozmowie z Kozaczkiem nie kryli radości z powodu wygranej w programie „Taniec z Gwiazdami”. Influencer odpowiedział również na zarzuty dotyczące tego, że po raz kolejny „wygrał TikTok”, ponieważ poprzednią edycję zwyciężyła Maria Jeleniewska:
Odpowiedź na to, że ludzie tak piszą w komentarzach. Dla mnie to jest totalnie okej. Pozwalam każdemu pisać, co chce. To, że pochodzę ze świata internetu, to czułem, że mam taką misję, żeby pokazać ludziom kulisy „Tańca z Gwiazdami”. Zrobiłem vlogi, pokazywałem wszystko. Chciałem dać to nie tylko swoim widzom, ale ludziom, którzy tak na co dzień oglądają „Taniec z Gwiazdami”. […] Wydaje mi się, że wykorzystałem social media w fajny sposób podczas „Tańca z Gwiazdami— podsumował „Bagi”.
Bagi zdradził, co zrobi dzień po wygranej. Tak odpowiedzi nikt się nie spodziewał
Mikołaj „Bagi” Bagiński w rozmowie z Kozaczkiem wspomniał również o tym, jak rozpocznie poniedziałkowy poranek. Okazuje się, że mężczyzna już ma plan na ten tydzień. Podkreślił, że wraca do swojej pracy w social mediach i to jest teraz dla niego priorytet:
Co do dnia jutrzejszego. Wstaję i zaczynam nagrywki youtubowe, bo bardzo lubię swoją pracę. Jutro zaczynam nowy projekt. Przez najbliższe 30 dni zamykamy się w sali produkcyjnej i zaczynamy nagrywać na nasz kanał Dresscode. Bardzo się cieszę, bo stęskniłem się za wszystkimi — podsumował Bagi.
Mikołaj „Bagi” Bagiński szybko pozbył się nagrody pieniężnej. Zdecydował się na piękny gest
Młody influencer wygrał 200 tysięcy złotych oraz Kryształową Kulę. Po zwycięstwie na scenę wyszła młodsza siostra Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego, która ma Downa. Mikołaj „Bagi” Bagiński zdecydował, że całą nagrodę pieniężną przeznacza dla osób mierzących się na co dzień z tych schorzeniem:
Nie chciałem tego mówić nigdzie przed odcinkiem finałowym, ale całe te 200 tysięcy wrzucamy na stowarzyszenie, które wspiera osoby z zespołem Downa — powiedział w mowie końcowej.