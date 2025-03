W życiu prywatnym artysty Mansa Zelmerlowa nie dzieje się ostatnio najlepiej. Niedawno media informowały, że rozwodzi się z żoną, a później jego ukochana wbiła mu szpilę, oskarżając go o przemoc rodzinną, zdrady i nadużywanie narkotyków. Muzyk w końcu przerwał milczenie i odpowiedział na mocne zarzuty żony.

Mans Zelmerow, to szwedzki piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Jego kariera nabrała szaleńczego tempa w 2015 roku, kiedy wystąpił na Eurowizji z kawałkiem „Heroes”. Dzięki temu nie tylko zdobył miejsce w finale, ale także wygraną, która zapewniła mu światową sławę.

W życiu prywatnym natomiast muzyk związany jest z aktorką Ciarą Janson. Para pobrała się w 2019 roku. Teraz ich małżeństwo przechodzi poważny kryzys, a w zasadzie można powiedzieć, że już się rozpadło. Niedawno media także informowały o ich rozwodzie, a krótko po tym żona artysty wystosowała publicznie oskarżenia w jego kierunku, gdzie padły naprawdę mocne słowa:

Moje dzieci były i zawsze będą dla mnie najważniejsze. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby je chronić i być matką, na jaką zasługują. Nie mogę dłużej pozwalać mojej rodzinie żyć w nieprzyjaznym środowisku, być narażoną na nadużywanie narkotyków, przemoc fizyczną oraz nieustanną niewierność. Zachęcam każdego, kto jest w podobnej sytuacji, do szukania pomocy i wsparcia oraz znalezienia sił, aby przejść kontrolę nad swoim życiem. Każdy zasługuje na szczęście i wolność – napisała Ciara Janson.

Muzyk nie pozostał obojętny na medialne zarzuty żony i teraz sam wydał oświadczenie, publikując obszerny post na Instagramie. W swoim wywodzie Mans napisał, że liczył na to, iż ich rozwód pozostanie w cieniu i zdala od mediów, niestety to się jednak nie stało. Artysta także stanowczo zaprzeczył stosowaniu jakiejkolwiek przemocy względem żony czy dzieci.

Apelowałem w mediach, abyśmy z Ciarą mogli spokojnie przejść przez nasz rozwód. Nie chcę, aby dwójka naszych małych dzieci była zmuszana wbrew swojej woli do uczestnictwa w reality show w mediach społecznościowych, gazetach i telewizji. Niestety, ten apel nie został wysłuchany. Wręcz przeciwnie – fałszywe twierdzenia, że ​​biję żonę i że moje dzieci są w niebezpieczeństwie, są coraz szerzej rozpowszechniane w mediach społecznościowych przez osoby, które nie mają pojęcia, co jest prawdą, a co fałszem – zaczął Zelmerow.