Marcin Prokop jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce. Od lat tworzy niezawodny duet z Dorotą Wellman. Para razem prowadzi program śniadaniowy ,,Dzień Dobry TVN”. Widzowie nie wyobrażają sobie śniadaniówki bez udziału tej dwójki. Tym razem jednak znany prezenter znalazł się w centrum niecodziennej sytuacji. Doszło do kolizji z jego udziałem na warszawskich Bielanach.

Całe zdarzenie zostało uchwycone

Choć zdjęcia z miejsca zdarzenia wyglądają niepokojąco, to sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń i sprawę udało się rozwiązać polubownie.

Jak podał profil Wawa Hot News 24, kolizja miała miejsce w piątek 10 października na skrzyżowaniu ulic Marymonckiej i Zabłocińskiej. Dziennikarz jadący BMW zderzył się z lawetą przewożącą samochody, która zahaczyła o jego pojazd.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pan Marcin przyznał, że jest to samochód, z którego korzysta jedynie raz na pół roku, a tego dnia jechał wymienić w nim opony — czytamy.

Po kolizji obie strony podpisały oświadczenie, dzięki czemu nie było potrzeby dalszej interwencji funkcjonariuszy.

