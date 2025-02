Marcin Prokop i Dorota Wellman są jedna z najpopularniejszych par prowadzących poranny program „Dzień dobry TVN”. Dziennikarze są uwielbiani przez widzów za świetne poczucie humoru i luźny sposób prowadzenia programu. Ich chemia telewizyjna przebija się przez ekran telewizora i okazuje się, że niektórzy nawet myślą o tym, że Dorota Wellman i Marcin Prokop są razem. Dziennikarka w ostatnim wywiadzie opowiedziała o najbardziej niedorzecznej sytuacji, którą ją spotkała w związku z tymi plotkami.

Dorota Wellman w rozmowie z Anną Nowak-Ibisz w podkaście Adalbert’s Tea „Porozmawiajmy przy herbacie z…” opowiedziała o śmiesznej sytuacji, gdy pani recepcjonistka w hotelu postanowiła zarezerwować Dorocie Wellman i Marcinowi Prokopowi jeden pokój, będąc święcie przekonana o tym, że prowadzący śniadaniówkę są parą!

My przyjedziemy do hotelu i dostajemy jeden klucz! ‚Pani Dorotko, mam dla państwa taki piękny pokój. Jak fajnie, że państwo przyjechali!”. Ludziom się myli rzeczywistość telewizyjna z życiem. Prawdą z tego, co mówiłaś, jest to, że naprawdę przyjaźnimy się poza telewizją. To nie jest sztucznie stworzona przyjaźń, żeby wszyscy tak myśleli. Tylko kolegujemy się i od 25 lat razem pracujemy. To jest naprawdę nasze wielkie osiągnięcie. Gdybym nie spotkała na swojej życiowej drodze Marcina, to oboje nie osiągnęlibyśmy tyle, co razem. Więc ten najmniejszy zespół świata jest dla nas największą wartością — podsumowała Dorota Wellman.