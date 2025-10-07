Marina i Wojciech Szczęśni od lat budzą zainteresowanie mediów i uznawani są za jedną z najbardziej rozpoznawalnych, a przy tym szczęśliwych par polskiego show biznesu. Już 10 października 2025 roku zadebiutuje film poświęcony byłemu reprezentantowi Polski. Co ciekawe, w produkcji obaczymy nie tylko wzrost kariery i popularności bramkarza, ale także jego życie rodzinne.

Marina Łuczenko-Szczęsna zdradza szczegóły filmu o mężu. „Zobaczyłam go z innej strony”

Podczas konferencji poświęconej filmowi „Szczęsny” Marina Łuczenko-Szczęsna odniosła się do rodziny i swoich najważniejszych wartości. W rozmowie z Kozaczkiem zaznaczyła, że nie żałuje w swoim życiu niczego i nie ogląda się wstecz:

Zainwestowałam w coś najważniejszego i najcenniejszego w moim życiu. W coś, co było dla mnie od zawsze na pierwszym miejscu. Miłość, rodzina to są dla mnie najważniejsze wartości – mówiła żona bramkarza.

Artystka od lat znana jest jako znakomita artystka polskiej sceny muzycznej. Chociaż w ostatnim czasie poświęciła się rodzinie, to jej kariera nie zwolniła tempa. Sama jednak uważa, że „kariera i te wszystkie blaski fleszy to jest coś bardzo ulotnego”:

Wiadomo, że trzeba pracować, i się realizować, myśleć o sobie i ja to robię, ale nie jest to dla mnie priorytet. Mam taką możliwość i zdaję sobie z tego sprawę, że nie muszę walczyć o to przetrwanie i działać stawiając na pierwszym miejscu to, a nie rodzinę – wyznała.

Dziennikarz Kozaczka zapytał Łuczenko-Szczęsną o to, czy czuje, że poświęciła swoje życie dla męża. Artystka powiedziała wprost: „Dla mnie najważniejszy jest spokój ducha moich dzieci i komfort. Nie czuje, że coś straciłam, czy coś poświęciłam”.

Dodała też, że wszystkie wybory i decyzje, które podejmują muszą być zgodne z dobrem ich dzieci.