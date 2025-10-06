Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny tworzą jedną z najpiękniejszych par show-biznesu. Zaczęli się spotykać w 2013 roku. Później wzięli ślub 21 maja 2016 roku. Ich ceremonia odbiła się szerokim echem w mediach, m.in. ze względu na występ Jamesa Arthura. Małżonkowie doczekali się później narodzin dwójki dzieci: syna Liama i córki Noelii. Teraz 10 października premierę będzie miała produkcja Prime Video „Szczęsny”. Marina Łuczenko-Szczęsna w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła zaskakujące szczegóły!

Marina Łuczenko-Szczęsna zdradziła, że sama była zaskoczona tym, co zobaczyła w filmie o Wojciechu Szczęsnym. Żona bramkarza była zaskoczona ciekawostkami na temat życie prywatnego piłkarza:

My z Wojtkiem bardzo sobie cenimy spokój i prywatność. To nie jest tak, że można nas wszędzie zobaczyć w internecie. Nie pokazujemy naszego życia codziennego. Nie powiem, żeby w tym filmie była taka mocno prywatna codzienność, ale było takich kilka momentów bardzo intymnych i prywatnych. Myślę, że ta kamera i mikrofon z nami były — zdradziła Marina Łuczenko-Szczęsna.

