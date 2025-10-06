Marina Łuczenko-Szczęsna zaskoczona dokumentem o mężu. Tego nie chciała wiedzieć
"Było kilka bardzo intymnych momentów..." — zdradziła.
Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny tworzą jedną z najpiękniejszych par show-biznesu. Zaczęli się spotykać w 2013 roku. Później wzięli ślub 21 maja 2016 roku. Ich ceremonia odbiła się szerokim echem w mediach, m.in. ze względu na występ Jamesa Arthura. Małżonkowie doczekali się później narodzin dwójki dzieci: syna Liama i córki Noelii. Teraz 10 października premierę będzie miała produkcja Prime Video „Szczęsny”. Marina Łuczenko-Szczęsna w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła zaskakujące szczegóły!
Marina Łuczenko-Szczęsna odsłania kulisy filmu o Wojciechu Szczęsnym. O tym sama nie wiedziała!
Marina Łuczenko-Szczęsna zdradziła, że sama była zaskoczona tym, co zobaczyła w filmie o Wojciechu Szczęsnym. Żona bramkarza była zaskoczona ciekawostkami na temat życie prywatnego piłkarza:
My z Wojtkiem bardzo sobie cenimy spokój i prywatność. To nie jest tak, że można nas wszędzie zobaczyć w internecie. Nie pokazujemy naszego życia codziennego. Nie powiem, żeby w tym filmie była taka mocno prywatna codzienność, ale było takich kilka momentów bardzo intymnych i prywatnych. Myślę, że ta kamera i mikrofon z nami były — zdradziła Marina Łuczenko-Szczęsna.
Później piękna WAG dodała, że momentami zapominała o tym, co się działo na planie. Kamery i mikrofony zaczęły być tak blisko ich życia codziennego, że gdy sama Marina Łuczenko-Szczęsna oglądała film, to była zdziwiona tym, co zostało nakręcone:
Udało się uchwycić takie fajne, naturalne momenty, kiedy już nie pamiętałam, że mam ten mikrofon. Jestem podekscytowana, bo trochę czasu spędziliśmy z produkcją. Myślę, że z półtora roku. To była bardzo fajna pamiątka. Wzruszyłam się kilka razy i miałam okazję zobaczyć mojego męża z zupełnie innej strony, z której jego fani zupełnie go nie znają — podsumowała Marina Łuczenko-Szczęsna.