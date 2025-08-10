Karol Nawrocki 6 sierpnia oficjalnie został prezydentem Polski. Od samego początku zaprzysiężenia wzbudza ogromne zainteresowanie. Tłumy ludzi w dniu zaprzysiężenia stały przy Pałacu Prezydenckim, a potem pod Belwederem, gdzie obecnie mieszka Prezydent z rodziną.

Nie ma łatwo także Marta Nawrocka, która już od pierwszego dnia jest pod lupą dziennikarzy i internautów. Już dwa dni po zaprzysiężeniu wywołała ogromne poruszenie. Podczas jednej z pierwszych oficjalnych wizyt zrobiła coś, czego protokół dyplomatyczny raczej nie przewiduje. Podczas wspólnego posiłku pierwsza dama, wbrew obowiązującemu protokołowi sama sięgnęła po łyżkę, by nalać zupę siedzącej obok dziewczynce. Zrobiła to bez wahania, uśmiechając się i zamieniając z dzieckiem kilka słów. Zdaniem wielu Marta Nawrocka nie powinna pomagać przy stole.

Sobotnie spotkanie w miejscowości Cmolas również wywołało falę komentarzy. Pierwsza dama pojawiła się w Centrum Aktywności Senior, gdzie przygotowywała desery, przemawiała, a także uczestniczyła w zajęciach teatralnych.