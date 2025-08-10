Marta Nawrocka już pod opieką stylisty. Ta kreacja wyjątkowo spodobała się internautom
Pierwsza dama od pierwszych dni ciężko pracuje. W sobotę spotkała się z seniorami.
Karol Nawrocki 6 sierpnia oficjalnie został prezydentem Polski. Od samego początku zaprzysiężenia wzbudza ogromne zainteresowanie. Tłumy ludzi w dniu zaprzysiężenia stały przy Pałacu Prezydenckim, a potem pod Belwederem, gdzie obecnie mieszka Prezydent z rodziną.
Marta Nawrocka spotkała się z seniorami w stylowym sweterku
Nie ma łatwo także Marta Nawrocka, która już od pierwszego dnia jest pod lupą dziennikarzy i internautów. Już dwa dni po zaprzysiężeniu wywołała ogromne poruszenie. Podczas jednej z pierwszych oficjalnych wizyt zrobiła coś, czego protokół dyplomatyczny raczej nie przewiduje. Podczas wspólnego posiłku pierwsza dama, wbrew obowiązującemu protokołowi sama sięgnęła po łyżkę, by nalać zupę siedzącej obok dziewczynce. Zrobiła to bez wahania, uśmiechając się i zamieniając z dzieckiem kilka słów. Zdaniem wielu Marta Nawrocka nie powinna pomagać przy stole.
Sobotnie spotkanie w miejscowości Cmolas również wywołało falę komentarzy. Pierwsza dama pojawiła się w Centrum Aktywności Senior, gdzie przygotowywała desery, przemawiała, a także uczestniczyła w zajęciach teatralnych.
Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli – co to było za spotkanie! Seniorzy na Podkarpaciu tworzą wspaniałą społeczność, chętnie uczestniczą w zajęciach teatralnych, kulinarnych, tworzą przepiękne rękodzieła, a przy okazji niosą radość i nawiązują nowe przyjaźnie Udowadniają, że wiek, to tylko liczba! – czytamy na profilu Marty Nawrockiej na Instagramie.
Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci są zachwyceni niezwykłą aktywnością pierwszej damy. Wszystko wskazuje na to, że Marta Nawrocka jest już pod opieką stylisty i ma szansę stać się drugą, równie stylową, Jolantą Kwaśniewską. Jej sobotnia kreacja szczególnie przypadła do gustu kobietom, do tego stopnia, że w komentarzach pojawiły się pytania o to, skąd pochodzi sweterek.
Pani Marto śliczny ma Pani sweterek. Nie wiem, czy Pani to przeczyta, ale skąd on jest? – brzmi jeden w komentarzy.
