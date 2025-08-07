Karol Nawrocki 6 sierpnia oficjalnie został prezydentem Polski. Chwilę po zaprzysiężeniu wygłosił orędzie, które już doczekało się pierwszych analiz. Wśród internautów pojawiło się też pytanie: jak z językami obcymi? Prezydent sam o tym opowiedział.

Tyle języków zna Karol Nawrocki. Padło szczere wyznanie nowego prezydenta

Nowy prezydent Polski, Karol Nawrocki, od momentu zaprzysiężenia wzbudza ogromne zainteresowanie. Już w dniu objęcia urzędu pojawiły się pytania nie tylko o jego polityczne priorytety, ale i o… kompetencje językowe. Czy będzie reprezentował nasz kraj bez skrępowania za granicą? Czy można się spodziewać angielskiego jak z memów?

Sam zainteresowany odniósł się do tego tematu w jednej z wcześniejszych wypowiedzi.

Podczas konferencji we Włoszczowie, która odbyła się w listopadzie 2024 roku, Karol Nawrocki został zapytany o znajomość języków obcych. Wówczas bez wahania odpowiedział:

Ja wiele spraw w języku angielskim dla Polski już załatwiłem. Przez ostatnie lata te relacje prowadziłem jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, więc oczywiście operuję językiem angielskim — podkreślił z dumą.

Dodał jednak z charakterystyczną szczerością, że język hiszpański nadal stanowi dla niego wyzwanie:

Nie mogę pochwalić się sprawną znajomością języka hiszpańskiego, ale w Argentynie czy Meksyku odczytywałem referaty o polskiej historii — zaznaczył.

Wystąpienie Nawrockiego już zostało przeanalizowane przez ekspertów od mowy ciała. Zdaniem Maurycego Seweryna, prezydent zaprezentował się jako pewny siebie i świadomy swojej roli przywódca.

Przysięgę składał z uniesioną głową. To prezentacja siły i zapewnienie realizacji zobowiązań — ocenił ekspert.

Nowy rozdział w życiu Karola Nawrockiego to także wielka zmiana dla jego żony. Marta Nawrocka tuż po zaprzysiężeniu męża opublikowała poruszający wpis w mediach społecznościowych:

Mój mąż Karol rozpoczął nową drogę jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzyszenie mu i wspieranie go w prezydenckiej służbie będzie dla mnie największym zaszczytem. Niech żyje Polska! — napisała.

Pierwsza dama zapowiedziała też, że nie zamierza być wyłącznie symboliczną postacią.

Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży — zdradziła w rozmowie z portalem kobieta.rp.pl.

Czy nowy prezydent spełni oczekiwania również na arenie międzynarodowej?