Marta Nawrocka zapowiada, jak zamierza wykorzystać rolę pierwszej damy

Przyszła pierwsza dama z Karolem Nawrockim zna się od dwóch dekad, a ich małżeństwo trwa od 2010 roku. Wspólnie wychowują trójkę dzieci: Daniela, najstarszego syna Marty z poprzedniego związku, a także wspólne dzieci, Antoniego i Katarzynę. Jak przyznaje, ich dom to przede wszystkim przestrzeń miłości i wsparcia.

Choć nowa rola to ogromna zmiana, Marta Nawrocka podchodzi do niej z pokorą, ale i jasno określonym celem. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” wróciła do trudnych momentów kampanii wyborczej, które wystawiły rodzinę na dużą próbę. Otwarcie mówiła o fali hejtu i nieprawdziwych informacjach, które pojawiały się w przestrzeni publicznej. To doświadczenie wzmocniło jej determinację, by w nowej roli zająć się między innymi przeciwdziałaniem mowie nienawiści.

Najważniejsze, do uroczystości zaprzysiężenia, jest dla mnie to, by tu w Warszawie stworzyć dzieciom dom. […] Wylewał się hejt, sączyły się kłamstwa. […] Szczególny nacisk położę na walkę z hejtem. Nie może być na niego przyzwolenia w przestrzeni publicznej, zwłaszcza gdy dotyka dzieci – mówiła w wywiadzie.

Wśród obszarów, którymi chce się zająć, wymienia również wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, które z różnych powodów mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji.

Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji – wyznała w tej samej rozmowie.

Marta Nawrocka nie zapomina również o kobietach. Jak zaznacza, każda kobieta powinna mieć prawo do swojej przestrzeni, także tej finansowej i tę przestrzeń także zamierza wspierać.