Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska (WIDEO)
Nowa pierwsza dama już po dwóch dniach w Pałacu zaskoczyła wszystkich swoim zachowaniem.
Zaledwie od trzech dni Marta Nawrocka pełni rolę pierwszej damy, a już wywołała ogromne poruszenie.
Podczas jednej z pierwszych oficjalnych wizyt zrobiła coś, czego protokół dyplomatyczny raczej nie przewiduje.
Nagranie momentalnie obiegło sieć, a internauci nie kryją emocji.
Karol i Marta Nawroccy od dwóch dni tworzą nową parę prezydencką, a ich kalendarz już pęka w szwach.
Po uroczystym zaprzysiężeniu i pierwszych oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na podróże po kraju.
Pierwsza dama, która w kampanii zyskała sympatię wielu Polaków, od razu pokazała, że nie zamierza trzymać się sztywno wszystkich zasad.
W piątek, 8 sierpnia, para prezydencka odwiedziła Podkarpacie. Zanim dotarli na główne wydarzenie w Kolbuszowej, zatrzymali się w niewielkiej miejscowości Cmolas.
Tam, w jednym z gospodarstw, zostali powitani tradycyjnym obiadem.
Właśnie przy stole miała miejsce scena, która wywołała falę komentarzy.
Podczas wspólnego posiłku Marta Nawrocka – wbrew obowiązującemu protokołowi – sama sięgnęła po łyżkę, by nalać zupę siedzącej obok dziewczynce. Zrobiła to bez wahania, uśmiechając się i zamieniając z dzieckiem kilka słów.
Ten prosty, spontaniczny gest został odebrany przez zgromadzonych jako dowód ciepła i chęci bycia blisko ludzi.
W Kolbuszowej, gdzie odbyła się główna część wizyty, prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy dotyczącej ulg podatkowych dla rodzin. W swoim przemówieniu mocno zaakcentował, że to właśnie rodziny są fundamentem polskiego społeczeństwa.
Czy taki wizerunek pary prezydenckiej – bliski ludziom, ale nie zawsze trzymający się sztywnego protokołu – przypadnie Polakom do gustu? J
Polka | 9 sierpnia 2025
Dobrze zrobiła nie będzie siedziała jak drąg jest matką kobietą i co to znaczy protokół nie mogę nalać zupy????
E.M. | 9 sierpnia 2025
Co w tym takiego dziwnego, że dziecku nalała zupę matka. Trzeba się aż tak o tym rozpisywać?
Pawel | 9 sierpnia 2025
Nie mój prezydent! Buuuu
Jarek | 9 sierpnia 2025
Wszystko pod publikę!! PiS powrócił ….cofasz się Polsko