times-dark
Kozaczek
Aktualności Newsy

Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska (WIDEO)

Nowa pierwsza dama już po dwóch dniach w Pałacu zaskoczyła wszystkich swoim zachowaniem.

Marta Nawrocka
/ 09.08.2025 /
Marysia
Marta Nawrocka i jej gest, o którym mówi cała Polska. Tak złamała protokół źródło X

1 / 10

Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska

Zaledwie od trzech dni Marta Nawrocka pełni rolę pierwszej damy, a już wywołała ogromne poruszenie.

Podczas jednej z pierwszych oficjalnych wizyt zrobiła coś, czego protokół dyplomatyczny raczej nie przewiduje.

Nagranie momentalnie obiegło sieć, a internauci nie kryją emocji.

IMG_7855

2 / 10

Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska

Karol i Marta Nawroccy od dwóch dni tworzą nową parę prezydencką, a ich kalendarz już pęka w szwach.

Po uroczystym zaprzysiężeniu i pierwszych oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na podróże po kraju.

Pierwsza dama, która w kampanii zyskała sympatię wielu Polaków, od razu pokazała, że nie zamierza trzymać się sztywno wszystkich zasad.

3 / 10

Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska

W piątek, 8 sierpnia, para prezydencka odwiedziła Podkarpacie. Zanim dotarli na główne wydarzenie w Kolbuszowej, zatrzymali się w niewielkiej miejscowości Cmolas.

Tam, w jednym z gospodarstw, zostali powitani tradycyjnym obiadem.

Właśnie przy stole miała miejsce scena, która wywołała falę komentarzy.

IMG_7857

4 / 10

Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska

Podczas wspólnego posiłku Marta Nawrocka – wbrew obowiązującemu protokołowi – sama sięgnęła po łyżkę, by nalać zupę siedzącej obok dziewczynce. Zrobiła to bez wahania, uśmiechając się i zamieniając z dzieckiem kilka słów.

Ten prosty, spontaniczny gest został odebrany przez zgromadzonych jako dowód ciepła i chęci bycia blisko ludzi.

IMG_7858

5 / 10

Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska

W Kolbuszowej, gdzie odbyła się główna część wizyty, prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy dotyczącej ulg podatkowych dla rodzin. W swoim przemówieniu mocno zaakcentował, że to właśnie rodziny są fundamentem polskiego społeczeństwa.

Czy taki wizerunek pary prezydenckiej – bliski ludziom, ale nie zawsze trzymający się sztywnego protokołu – przypadnie Polakom do gustu? J

IMG_7856

6 / 10

Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska
IMG_7859

7 / 10

Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska
Marta Nawrocka, fot. Instagram.

8 / 10

Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska
Marta Nawrocka, fot. Instagram.

9 / 10

Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska
Marta Nawrocka, fot. Instagram.

10 / 10

Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polka | 9 sierpnia 2025 Odpowiedz

Dobrze zrobiła nie będzie siedziała jak drąg jest matką kobietą i co to znaczy protokół nie mogę nalać zupy????

E.M. | 9 sierpnia 2025 Odpowiedz

Co w tym takiego dziwnego, że dziecku nalała zupę matka. Trzeba się aż tak o tym rozpisywać?

Pawel | 9 sierpnia 2025 Odpowiedz

Nie mój prezydent! Buuuu

Jarek | 9 sierpnia 2025 Odpowiedz

Wszystko pod publikę!! PiS powrócił ….cofasz się Polsko

POLECANE DLA CIEBIE
Doda już w 2008 roku pokazała, gdzie miała facetów… Ta bluzka to hit!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Stylizacje Gwiazd
Doda już w 2008 roku pokazała, gdzie miała facetów… Ta bluzka to hit!
Przejrzeliśmy również jej inne zabawne koszulki!
Karolina Pisarek zalała się łzami przed kamerami. Wspomniała o mamie
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Karolina Pisarek
Karolina Pisarek zalała się łzami przed kamerami. Wspomniała o mamie
Gwiazda „Top Model” wróciła pamięcią do początku swojej kariery.
Anna Kalczyńska wściekła na plażowiczów: „Wkurzają mnie, jak mało co!”
Aktualności Polscy celebryci
Anna Kalczyńska Wakacje Gwiazd
Anna Kalczyńska wściekła na plażowiczów: „Wkurzają mnie, jak mało co!”
Dziennikarka nie gryzła się w język! Zobaczcie, co napisała na swoim profilu na Instagramie.
Opiekował się Joanną Górską, kiedy walczyła z nowotworem. Teraz wyznał, że sam walczy z chorobą
Newsy
Joanna Górska
Opiekował się Joanną Górską, kiedy walczyła z nowotworem. Teraz wyznał, że sam walczy z chorobą
"Kiedyś wspierałem bliską osobę w walce z rakiem. Teraz sam jestem pacjentem onkologicznym".
Andrzej Duda przyłapany pod Krakowem. Tak urządza się na emeryturze
Aktualności Newsy
Andrzej Duda
Andrzej Duda przyłapany pod Krakowem. Tak urządza się na emeryturze
Były prezydent samodzielnie wziął się do pracy, a jego nowa codzienność zaskakuje...
Krzysztof Gojdź z nową twarzą maszeruje po wyjściu z kliniki. Miał w dłoni torebkę za kilkaset tys. zł!
Aktualności Polscy celebryci
Krzysztof Gojdź Lifting
Krzysztof Gojdź z nową twarzą maszeruje po wyjściu z kliniki. Miał w dłoni torebkę za kilkaset tys. zł!
Ależ się wystroił!
Akop Szostak pakuje walizki! Wyprowadza się z Warszawy
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Akop Szostak Michalina Zagórska
Akop Szostak pakuje walizki! Wyprowadza się z Warszawy
Para planuje duże zmiany w swoim życiu, a ich decyzja już wzbudza emocje wśród fanów.
Kinga Rusin zachorowała na egzotycznej wyprawie. „Odcięło mi prąd!”
Aktualności Polscy celebryci
Kinga Rusin Wakacje Gwiazd
Kinga Rusin zachorowała na egzotycznej wyprawie. „Odcięło mi prąd!”
Dziennikarka zdradziła przerażające kulisy!
Uczestniczka „Sanatorium miłości 7” jest zaręczona! Zakochała się po programie
Aktualności Newsy Programy TV
Love Stories Sanatorium Miłości
Uczestniczka „Sanatorium miłości 7” jest zaręczona! Zakochała się po programie
Jej związek rozwija się w ekspresowym tempie.
Ola Kot wspomina trudny wywiad z Dodą. „To był koszmar!”
Aktualności Polscy celebryci
Doda Ola Kot
Ola Kot wspomina trudny wywiad z Dodą. „To był koszmar!”
Dziennikarka przez lata miała traumę...
Dominika Serowska pokazała młodszą siostrę. „A teraz taka laska wyrosła”
Aktualności Newsy
Dominika Serowska
Dominika Serowska pokazała młodszą siostrę. „A teraz taka laska wyrosła”
Wstawiła też swoje zdjęcie z dzieciństwa.
Agata Młynarska wylądowała w szpitalu. „Jelita odmówiły posłuszeństwa”
Aktualności Polscy celebryci
Agata Młynarska Choroby Gwiazd
Agata Młynarska wylądowała w szpitalu. „Jelita odmówiły posłuszeństwa”
Dziennikarka opowiedziała o szczegółach fanom!
Baron przerwał milczenie o życiu z Sandrą Kubicką. Padły zaskakujące słowa
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Aleksander Milwiw-baron Sandra Kubicka
Baron przerwał milczenie o życiu z Sandrą Kubicką. Padły zaskakujące słowa
Mąż Sandry Kubickiej zdradził, jak naprawdę wygląda ich codzienność z małym synkiem.
Marina Łuczenko po długiej przerwie wypuściła nowy singiel. I to nie jest RAP!
Newsy
Marina łuczenko-szczęsna
Marina Łuczenko po długiej przerwie wypuściła nowy singiel. I to nie jest RAP!
Posłuchaj utworu "To Co Czuję" i podziel się z nami swoją opinią.
Premiera „Profilerka Jastrë”. Stylowa Lamparska, napakowany Banasiuk…
Aktualności Polscy celebryci
Magdalena Lamparska Mateusz Banasiuk
Premiera „Profilerka Jastrë”. Stylowa Lamparska, napakowany Banasiuk…
Byli też: Michał Czernecki, Wiktoria Gorodeckaja, Ewa Telega...
Premiera filmu „13 dni do wakacji”. Przystojny syn Szelągowskiej czaruje z tajemniczą blondynką!
Aktualności Polscy celebryci
Antoni Sztaba Stylizacje Gwiazd
Premiera filmu „13 dni do wakacji”. Przystojny syn Szelągowskiej czaruje z tajemniczą blondynką!
Ależ bosko się wystroili! ZDJĘCIA
 