Meghan Markle od lat konsekwentnie chroni prywatność swoich dzieci i rzadko dzieli się ich wizerunkiem. A jednak w dniu oficjalnej premiery swojej nowej marki lifestylowej As Ever, na stronie internetowej pojawiło się zdjęcie, na którym księżna Sussex spaceruje po zielonej łące, trzymając za rękę 3-letnią córkę, księżniczkę Lilibet. Malownicza sceneria, słońce, morze i idealny rodzinny obrazek – ale czy to tylko przypadek, że akurat teraz postanowiła pokazać małą Lili?

Lilibet w centrum uwagi. Meghan Margle wprowadza ,,As ever” na rynek

Nowe zdjęcie Lilibet i Meghan to rzadkość – dotychczas zdjęcia córki Sussexów pojawiały się głównie w oficjalnych materiałach rodziny królewskiej lub przy specjalnych okazjach. Tym razem kadr pojawił się na stronie nowej marki Meghan As Ever, która ma być rozwinięciem jej dawnych lifestylowych projektów, które nie odniosły sukcesów.

Na fotografii Meghan i jej córka spacerują boso po trawie, ubrane w jasne stylizacje. Charakterystyczne rude włosy Lilibet powiewają na wietrze, a tło tworzą wysokie palmy i ocean. Bajkowa sceneria idealnie komponuje się z klimatem nowej marki Meghan, która ma promować „świadome życie, gotowanie i ogrodnictwo”.

Odkąd Meghan i Harry wycofali się z pełnienia oficjalnych obowiązków królewskich, Sussexowie podkreślają, że zależy im na prywatności swoich dzieci. Rzadko pokazują je publicznie, a jednak teraz – tuż przed premierą nowej marki – Lilibet stała się częścią kampanii promocyjnej.

Niektórzy zauważają, że to może być celowy ruch. W końcu wykorzystanie rodzinnych, emocjonalnych kadrów to świetny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów i zjednanie opinii publicznej, szczególnie gdy chodzi o nowy biznes.

Podczas oficjalnej prezentacji marki Meghan nawiązała do swojego dawnego bloga The Tig i podkreśliła, że As Ever ma być przestrzenią, w której będzie mogła dzielić się swoimi pasjami.

As Ever oznacza „tak jak zawsze było”. Jeśli śledziliście mnie od 2014 roku na The Tig, wiecie, że zawsze kochałam gotowanie, rękodzieło i ogrodnictwo– mówiła Meghan w nagraniu na Instagramie.

Księżna Sussex potwierdziła, że wśród produktów, które trafią do sprzedaży wiosną 2025, będą m.in. przetwory owocowe, w tym jej ukochane dżemy. ,,Myślę, że wszyscy już wiedzą, że jam is my jam! – żartowała.

Nie da się ukryć, że Meghan Markle świetnie rozumie mechanizmy marketingowe i wie, jak sprawić, by o jej projektach było głośno. Zdjęcie z córką w dniu premiery marki to ruch, który z pewnością przyciągnie miliony kliknięć – ale czy to rzeczywiście tylko uroczy gest?

Jedno jest pewne: Meghan ponownie znalazła sposób, by skupić na sobie uwagę świata. Czy As Ever okaże się sukcesem, czy kolejnym projektem, który zniknie w zapomnieniu jak jej poprzednie biznesowe próby? Czas pokaże.