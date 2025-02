Michał Szpak poinformował swoich fanów na Instagramie, że otworzył własny sklep odzieżowy, w którym można dostać nie tylko ubrania, ale także różne gadżety. Choć jego wizja i pomysł wydaje się całkiem ciekawy, to niektóre z cen są już mniej atrakcyjne.

Michał Szpak otworzył własny merch

Michał Szpak, to jeden z najpopularniejszych polskich artystów, który uważany jest w show-biznesie za najbardziej barwną i charakterystyczną postać. Swoją karierę muzyczną zaczynał od występu w telewizyjnym show „X-Factor”, gdzie zajął 2. miejsce. Od tamtego momentu jego kariera muzyczna zaczęła nabierać tempa, od koncertów aż po wydanie kilku płyt.

Dość ważnym wydarzeniem w jego karierze było także reprezentowanie Polski na Eurowizji w Sztokholmie, gdzie wystąpił z piosenką „Colof of Your Life”. Szpak został także jurorem w jednym z najpopularniejszych programów muzycznych „The Voice of Poland”.

Teraz Michał Szpak zdecydował się na nowy biznes, który dla odmiany nie ma nic wspólnego z muzyką, a z modą. Artysta poinformował na swoim Instagramie, że ruszył z własnym sklepem, gdzie można kupić ubrania i gadżety powiązane nie tylko z jego wizerunkiem, ale także społecznością LGBT, na co wskazują tęczowe nadruki.

Znajdziecie wszystko, co trzeba ode mnie dla Was ! POZWÓLMY SOBIE NA MIŁOŚĆ BEZ OGRANICZEŃ – napisał Szpak pod opublikowanym postem.

Ceny u Michała Szpaka oscylują od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, jednak największym zaskoczeniem jest chyba notes za 155 zł. Poza tym w jego sklepie dostaniemy m.in.: bluzy, tank topy, t-shirty, skarpety, płyty, a nawet beret. Ciekawe czy marka piosenkarza wybije się na rynku modowym i zyska duże zainteresowanie? A wy skusicie się na jakiś zakup?