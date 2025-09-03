Scooter Braun zasłynął jako menedżer Justina Biebera i Ariany Grande. Rozwścieczył Taylor Swift, kiedy wykupił jej nagrania główne w ramach umowy o przejęciu wytwórni płytowej, w której nagrywała.

Sydney Sweeney i Scooter Braun zaczęli się spotykać

Właśnie plotkuje się w Hollywood, że Sydney Sweeney i Scooter Braun spotykają się. Według doniesień serwisu TMZ gwiazda serialu „Euphoria” i dyrektor wytwórni płytowej od początku lata byli już na kilku randkach. Pierwsze doniesienia pojawiły się, kiedy znaleźli się wśród licznych gości specjalnych na ślubie Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez w Wenecji we Włoszech.

Sydney była wcześniej zaręczona z 42-letnim biznesmenem Jonathanem Davino, ale rozstali się w styczniu. Z kolei Scooter był wcześniej żonaty z Yael Cohen i rozstali się po 7 latach związku. Doczekali się troje dzieci: 9-letniego Jaggera, 7-letniego Leviego i 5-letniego Harta. Rozwiedli się we wrześniu 2022 roku.

Według „Page Six” Braun umawia się ze Sweeney od czasu, gdy poznał ją na ślubie Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez. Pierwszy raz obydwoje zostali sfotografowani w czerwcu, na którym widać, jak wspólnie spacerują po Wenecji.