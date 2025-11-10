„Nie jest inteligentny, nie rozumie prostych pytań” – szokujące słowa byłego menedżera Lewandowskiego

Między Robertem Lewandowskim a Cezarym Kucharskim od lat trwa otwarty konflikt. Były menedżer piłkarza, który przez dekadę prowadził jego karierę, w rozmowie ze Sport.pl uderzył w swojego byłego podopiecznego z niespotykaną dotąd siłą. „Nie jest inteligentny, nie rozumie prostych pytań” – powiedział Kucharski.

Kucharski znów uderza w Lewandowskiego

Cezary Kucharski był menedżerem Roberta Lewandowskiego przez ponad 10 lat – od czasów, gdy napastnik grał w Zniczu Pruszków, aż po transfer do Borussii Dortmund. Ich współpraca zakończyła się w atmosferze skandalu i od tamtej pory obaj regularnie wymieniają się publicznymi ciosami.

W rozmowie ze Sport.pl Kucharski po raz kolejny odniósł się do byłego piłkarza, tym razem w wyjątkowo ostrych słowach:

Dla mnie Lewy nie jest inteligentny, mówiąc szczerze. Czasami nie rozumie prostych pytań. Trzeba mu powtarzać. Nie rozumie życia, nie rozumie zwykłych sytuacji, zachowania przy stole, jak należy się zachować w danej sytuacji – powiedział Kucharski.

Były menedżer podkreślił, że wielokrotnie czuł się zażenowany zachowaniem piłkarza:

„Wielokrotnie miałem z nim dyskusje czy też takie momenty, w których on się nie potrafił zachować, mimo że piłkarz Monachium, wielka gwiazda polskiej piłki. To są kwestie deficytów edukacyjnych, może też lenistwa Lewandowskiego” – dodał.

Konflikt Lewandowskiego i Kucharskiego – o co poszło?

Relacja obu panów zaczęła się psuć w 2018 roku, gdy Lewandowski rozstał się z Kucharskim, powierzając swoje sprawy nowemu agentowi – Piniemu Zahaviemu. Wtedy na jaw zaczęły wychodzić szczegóły ich finansowych nieporozumień.

W 2020 roku Cezary Kucharski został oskarżony o próbę szantażu Roberta Lewandowskiego. Według ustaleń prokuratury miał domagać się od piłkarza 20 milionów euro w zamian za milczenie na temat rzekomych nieprawidłowości finansowych w spółkach zarządzanych przez Lewandowskiego i jego żonę, Annę.

Kucharski zaprzeczał oskarżeniom, utrzymując, że chciał jedynie „uregulować kwestie rozliczeń biznesowych”. Sprawa wciąż toczy się w sądzie, a atmosfera między stronami pozostaje wyjątkowo napięta.

Nie pierwszy raz atakuje Lewandowskiego

To nie pierwsza sytuacja, gdy były menedżer w tak bezpośredni sposób krytykuje piłkarza. W przeszłości zarzucał mu m.in. brak lojalności i chciwość. Tym razem jednak jego wypowiedź uderzyła jeszcze mocniej, dotykając osobowości i intelektu sportowca.

Robert Lewandowski konsekwentnie unika publicznego komentowania słów byłego menedżera. Piłkarz skupia się na grze w Barcelonie i rodzinie, jednak medialne ataki Kucharskiego co jakiś czas przypominają o jednym z najgłośniejszych konfliktów w historii polskiego futbolu.