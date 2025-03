Robert Lewandowski kontra Cezary Kucharski to konflikt, który od lat rozgrzewa media. Wygląda na to, że teraz zbliża się do kluczowego momentu. Sąd wezwał Lewandowskiego do złożenia zeznań, a to może być początek przełomowych decyzji w tej sprawie.

To jedna z najgłośniejszych afer w świecie polskiego futbolu. Robert Lewandowski i jego były agent, Cezary Kucharski, od lat są uwikłani w sądowy spór, który ma swoje początki jeszcze w 2020 roku. Piłkarz oskarża swojego byłego menadżera o szantaż i próbę wyłudzenia 20 milionów euro.

Cała sprawa nabrała rozpędu, gdy do opinii publicznej trafiły nagrania rozmów Lewandowskiego z Kucharskim, które mają być kluczowym dowodem w procesie. Jednak prawnicy Kucharskiego twierdzą, że taśmy są niewiarygodne, a ich autentyczność jest podważana.

Napastnik FC Barcelony ma stawić się przed sądem 11 i 12 czerwca, zaledwie kilka dni po meczu eliminacji mistrzostw świata z Finlandią. Ale to nie wszystko – swoje zeznania złoży także jego żona Anna, a kolejni świadkowie zostali już wezwani na wrzesień.

Prawnicy Kucharskiego wciąż próbują podważyć autentyczność dowodów, ale obóz Lewandowskiego jest pewny swego.

Nagrania staną się częścią postępowania dowodowego. Kuglarstwo słowne niczego nie zmieni – podkreślił prof. Tomasz Siemiątkowski, reprezentujący piłkarza, w rozmowie z ,,Faktem”.

Co ciekawe, nie tylko Robert Lewandowski będzie musiał zeznawać. 15 czerwca do sądu wezwano Annę Lewandowską, która również ma ujawnić szczegóły tego konfliktu. Czy jej zeznania pomogą rozstrzygnąć spór? A może w tej sprawie czeka nas jeszcze więcej zwrotów akcji?

Wszystko wskazuje na to, że rozprawa piłkarza i ex- managera wkroczyła w decydującą fazę. Czy gwiazda Barcelony zdoła udowodnić swoje racje i zamknąć ten rozdział raz na zawsze? Śledźcie sprawę – finał może być naprawdę głośny!