Niespodziewane słowa wsparcia od Sandry Kubickiej w stronę Barona

Kilka dni temu Alek Baron stracił swoją ukochaną babcię, Marlenę Milwiw. Muzyk postanowił opublikować wzruszający wpis na swoim Instagramie. Opisał w nim, jak ważna była dla niego relacja z babcią, a także, jaką wyjątkową kobietą była. Wspomniał także o ogromnej stracie i smutku, jakie przyniosło mu jej odejście.

Alek Baron żegna ukochaną babcię Marlenę. Sandra Kubicka odpowiedziała

Ten poruszający wpis w tym samym dniu udostępniła na swoim stories Sandra i skomentowała „Babcia Marlena”. Choć wydawać by się mogło, że to koniec relacji Sandry nawiązującej do straty, jaką przeżywa Baron, wczoraj tuż przed finałem „The Voice of Kids” postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami i współczuciem związanym z wystąpieniem Barona w telewizji tuż po trudnym dla niego wydarzeniu.

Praca w telewizji ma swoje piękne i brzydkie strony. Dla mnie to jest właśnie ta brzydka. Nieważne, że zmarła ci ukochana osoba, że serce pęka ci na kawałki, że chcesz zawinąć się w kłębek i schować pod kołdrą, że płaczesz w garderobie przed wejściem na antenę – musisz iść, bo umowy podpisane. Bo to finał na żywo. Bo to twoja drużyna, więc musisz się pojawić. Musisz wyłączyć swoje emocje i swoją żałobę, żeby widz był zadowolony – rozpoczęła.

Sandra Kubicka wydała obszerne oświadczenie: „Nie godzę się na to!”

Dodała także kilka słów odnośnie zachowania Barona i podziwu dla jego postawy na scenie. Przypomnijmy, że wczoraj podczas wielkiego finału 8. edycji programu „The Voice Kids” zwycięstwo przypadło podopiecznej Tomsona i Barona, 14-letniej Zosi Wójcik.