Sandra Kubicka jest ostatnio na językach prasy i portali show-biznesowych za sprawą głośnego rozstania z Aleksandrem Milwiwem-Baronem. Para nie doczekała nawet pierwszej rocznicy ślubu i zakończyła miłosną relację oficjalnie 9 marca 2025 roku. Doczekali się w trakcie małżeństwa narodzin syna — Leonarda. Niestety, ale w ostatnim Sandra Kubicka walczy z potwornym hejtem, który spadł na jej głowę. Influencerka opublikowała w sieci obszerne oświadczenie, w którym zdradziła, że jedną z jej hejterek jest dyrektorka polskiej szkoły dla dzieci.

Zapłakana Sandra Kubicka apeluje: „Życie jest tak po prostu nie fair”

22 kwietnia 2025 roku Sandra Kubicka opublikowała długi film, w którym oficjalnie odniosła się do krytyki w jej stronę, która rozpoczęła się po tym, jak rozstała się z mężem — Aleksandrem Milwiwem-Baronem. Modelka jest załamana tym, jak internauci ją obrażają w komentarzach i źle się wypowiadają na jej temat:

Nie dziwię się, że wiele osób mnie nie lubi. Nie walczę o to, aby mnie wszyscy pokochali, ale chciałabym, żeby wszyscy z chłodną głową zastanowili się, w jaki sposób ludzie piszą o innych osobach, a w jaki sposób piszą o mnie. […] Pojawia się teraz coraz więcej hejterów, nazywajmy ich po imieniu. Uważam, że jest to nie fair, ponieważ są takie osoby, które chcą mieć ze mną relację, dlatego używam tego kanału do szerzenia informacji, które są ważne. Ostatnio pokazałam wam, jak dyrektorka pewnego banku mnie obraziła. Bank od razu zareagował. Jesteśmy na łączach, a sprawa nie została zamieciona pod dywan — podsumowała Sandra Kubicka w nagraniu na Instagramie.