Iwona Wieczorek zaginęła 15 lat po emocjonalnej kłótni z przyjaciółmi. Do tej pory nie udało się ustalić, co stało się z 19-latką. Teraz na jaw wyszły nieznane dotąd fakty w sprawie jej zniknięcia. Autorzy książki: „Zaginiona Iwona Wieczorek. Koniec kłamstw” zwrócili uwagę na ognisko, w którym mogła brać udział Iwona Wieczorek. Ich zdaniem jest to ważny trop, który zupełnie został pomięty przez policję. Zdradzili szczegóły!

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Wszystko wydarzyło się kiedy opuściła sopocki klub i ruszyła w stronę domu. Ostatni raz kamery zarejestrowały ją o godzinie 4.12 w gdańskim Jelitkowie. Od tamtej pory ślad po niej zaginął…

Początkowo wiele osób brało pod uwagę tę wersję wydarzeń. Jednak zdaniem Mikołaja Podolskiego i Marty Bilskiej powrót Iwony Wieczorek do domu mógł wyglądać zupełnie inaczej. Autorka w jednym z podkastów ujawniła, że wciąż za mało mówi się o tym, że 19-latka wracając do domu, mogła wstąpić na ognisko, które zorganizowali jej znajomi:

Na trasie powrotu Iwony odbywało się też ognisko, druga impreza, na którą notabene była też zaproszona. To była urodzinowa impreza kolegi – powiedziała Marta Bilska w podcaście „Półka z książkami”.

