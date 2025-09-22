Nowe fakty ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. „Aż ciarki przechodzą…”
Chodzi o wydarzenia przy tajemniczym ognisku...
Iwona Wieczorek zaginęła 15 lat po emocjonalnej kłótni z przyjaciółmi. Do tej pory nie udało się ustalić, co stało się z 19-latką. Teraz na jaw wyszły nieznane dotąd fakty w sprawie jej zniknięcia. Autorzy książki: „Zaginiona Iwona Wieczorek. Koniec kłamstw” zwrócili uwagę na ognisko, w którym mogła brać udział Iwona Wieczorek. Ich zdaniem jest to ważny trop, który zupełnie został pomięty przez policję. Zdradzili szczegóły!
Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Wszystko wydarzyło się kiedy opuściła sopocki klub i ruszyła w stronę domu. Ostatni raz kamery zarejestrowały ją o godzinie 4.12 w gdańskim Jelitkowie. Od tamtej pory ślad po niej zaginął…
Początkowo wiele osób brało pod uwagę tę wersję wydarzeń. Jednak zdaniem Mikołaja Podolskiego i Marty Bilskiej powrót Iwony Wieczorek do domu mógł wyglądać zupełnie inaczej. Autorka w jednym z podkastów ujawniła, że wciąż za mało mówi się o tym, że 19-latka wracając do domu, mogła wstąpić na ognisko, które zorganizowali jej znajomi:
Na trasie powrotu Iwony odbywało się też ognisko, druga impreza, na którą notabene była też zaproszona. To była urodzinowa impreza kolegi – powiedziała Marta Bilska w podcaście „Półka z książkami”.
Autorka książki następnie dodała, że z bilingów rozmów wynika, że Iwona Wieczorek próbowała kontaktować się ze znajomymi z ogniska. 19-latka wysyłała do tych osób wiadomości, więc po drodze mogła wpaść na ognisko, żeby spędzić czas z nowymi znajomymi:
Jest bardzo duże zamieszanie w ich zeznaniach, oni mówią co innego. To ognisko to jest jedna z większych zagadek i też taki wątek, który nie został do końca sprawdzony — dodała Marta Bilska.
Jest jeszcze jeden wątek, który spędza sen z powiek autorce książki o zaginięciu Iwony Wieczorek. Chodzi bowiem o wiadomość od znajomych dziewczyny, którzy stwierdzili, że widzieli ją w Jastrzębiej Górze. Miała tam być w towarzystwie tajemniczego mężczyzny i grupy osób. Podobno kiedy zawieszono plakaty z jej wizerunkiem, to cała grupa osób miała nagle opuścić teren…
Wątek tak nieprawdopodobny, aż ciarki przechodzą, ale też takie coś było — podkreśliła Marta Bilska.
Kika | 22 września 2025
Trzeba było sprawdzić oba wątki ale 10 lat temu może poznali byśmy prawdę. A tak szukaj wiatru w polu!! 😳😜