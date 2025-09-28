Mediolan od kilku dni żyje Fashion Week SS 2026 – jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie mody, który co sezon gromadzi największe gwiazdy i ikony stylu. W Mediolanie pojawiła się m.in. Gwyneth Paltrow, Elliot Page, Lila Moss, Demi Moore czy Serena Williams. W tym prestiżowym gronie obecna była również Omenaa Mensah – filantropka, przedsiębiorczyni, dziennikarka – która w sobotę gościła na pokazie Dolce&Gabbana SS 2026.

Omenaa Mensah w Mediolanie

Omenaa Mensah wygrała w sądzie ze swoim prześladowcą! Usłyszał wyrok 15 miesięcy ograniczenia wolności

Omenaa Mensah, w piątek, odwiedziła m.in. Alta Moda Styling Office oraz Sartoria Bellotti, gdzie haute couture spotyka się z mistrzowskim krawiectwem męskim. A także w Osart Gallery, będącej ważnym punktem na mapie sztuki. Filantropka postawiła na stylizację w duchu effortless chic – elegancką, nowoczesną i pełną klasy.

Omenaa Mensah uhonorowana Orderem Uśmiechu! Na ceremonię przybyły gwiazdy (FOTO)

W sobotę oczy świata mody zwrócone były na jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń – pokaz Dolce&Gabbana. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Omeny Mensah, która zdecydowała się na stylizację w duchu high fashion elegance – luksus, szyk i minimalizm z perfekcyjnie dopracowanym akcentem. Całość prezentowała się niezwykle nowocześnie, ale jednocześnie ponadczasowo – dokładnie tak, jak wymaga tego włoska stolica mody.

Stylowi Omenaa Mensah i Rafał Brzoska na pokazie Dolce & Gabbana. Pokazali klasę!