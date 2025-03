Oscary 2025 przeszły do historii jako jedna z najbardziej emocjonujących edycji w ostatnich latach. Czerwony dywan zamienił się w wybieg dla najbardziej spektakularnych kreacji, a na scenie nie brakowało momentów, które zapadną widzom w pamięć na długo. Wśród faworytów wieczoru znalazł się Timothée Chalamet, który walczył o tytuł najmłodszego zdobywcy Oscara w historii. Jednak choć jego nominacja była na ustach wszystkich, to równie dużo mówiło się o… Kylie Jenner, która pojawiła się na gali, ale nie u jego boku. Niepozowani razem na ściance, ale za kulisami już nie kryli emocji. Zobaczcie, co działo się poza kamerami!

Oscary 2025: Kylie Jenner i Timothée Chalamet unikali kamer, ale za kulisami działo się sporo!

Oscary 2025 miały być wielką nocą dla Timothée Chalameta, ale wygląda na to, że największe emocje rozegrały się poza sceną. Aktor był nominowany do prestiżowej nagrody za swoją rolę w ,,A Complete Unknown”, a na widowni nie mogło zabraknąć jego najwierniejszej fanki – Kylie Jenner. Jednak jeśli ktoś liczył na wspólne pozowanie i romantyczne zdjęcia na czerwonym dywanie… to się przeliczył. Kylie i Timothée przyszli osobno, unikali wspólnej ścianki i nie pozowali do żadnych oficjalnych zdjęć. Ale za kulisami? Tam już nie było mowy o dystansie!

Celebrytka pojawiła się w klasycznej, czarnej sukni z głębokim dekoltem i odważnym wycięciem na brzuchu, a jej partner postawił na… żółty garnitur, który sprawił, że nikt nie mógł go przegapić. Mimo że oficjalnie unikali wspólnych zdjęć, czujne kamery uchwyciły ich w znacznie bardziej prywatnym momencie.

Za kulisami Kylie nachyliła się do Timothée, szepcząc mu coś na ucho, a chwilę później wymienili czuły pocałunek. Czyżby nie chcieli robić z tego wielkiego show, ale za kulisami nie potrafili się powstrzymać?

To był ważny wieczór nie tylko dla aktora, ale i dla Kylie. Było to jej pierwsze publiczne pojawienie się od czasu śmierci bliskiego przyjaciela i stylisty, Jesusa Guerrero. Influencerka przyznała, że jego strata bardzo nią wstrząsnęła i trudno jej wrócić do normalnego funkcjonowania.

Mimo to pojawiła się na gali, by wspierać Timothée w jednym z najważniejszych momentów jego kariery.

Czy to już oficjalne potwierdzenie ich związku, czy może po prostu Oscarowa gorączka poniosła ich za kulisami? Jedno jest pewne – Kylie i Timothée nie potrzebują czerwonego dywanu, żeby wzbudzać emocje. Chociaż nie pozowali razem na ściance, to właśnie ich chwile poza kamerami wywołały największe poruszenie w sieci.