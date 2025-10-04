Dakota Johnson, to córka hollywoodzkiej pary Melanie Griffith i Dona Johnsona. Aktorka od najmłodszych lat była skazana na życie w blasku show-biznesu. Dakota na dobre podbiła Hollywood rolą w kontrowersyjnej serii ,, 50 twarz Greya”. Tam partnerował jej Jamie Dornan. Od tamtej pory stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd swojego pokolenia. Oprócz sukcesów zawodowych ogrom emocji budzi jej życie prywatne.

Burzliwe życie uczuciowe Dakoty Johnson

W 2012 roku Dakota zaczęła spotykać się z aktorem Jordanem Mastersonem. Para uchodziła za zgodną, a w jednym z wywiadów aktorka ujawniła, że na prezent świąteczny dostała od partnera… remont łazienki.

Dał mi dwie umywalki, zrobił to sam. To klucz do każdego związku! – żartowała.

Aktor pochodzący z rodziny aktorskiej był związany ze scjentologią. W 2014 roku ich drogi się rozeszły.

Krótko po rozstaniu zaczęła spotykać się z muzykiem i modelem Matthewem Hittem. Związek był pełen wzlotów i upadków. Rozstawali się kilkukrotnie, a później do siebie wracali. Przeszkodą do zbudowania trwałej relacji okazały się napięte grafiki. W 2016 roku ich drogi poszły w innym kierunku.

Jesienią 2017 roku Dakota została po raz pierwszy została sfotografowana u boku Chrisa Martina, wokalisty Coldplay. Od początku starali się chronić swoją prywatność i nie pojawili się wspólnie na czerwonym dywanie. Gwyneth Paltrow, była żona Martina od razu zaakceptowała nową partnerkę byłego męża i przyznała, że ją uwielbia.

Mogłabym go oglądać codziennie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Czuję się, jakbym… sama nie wiem… oglądała, jak mój ulubiony muzyk robi to, co lubi najbardziej – zdradziła w jednym z wywiadów.

W 2024 roku Johnson po raz pierwszy otwarcie mówiła o dzieciach Chrisa nazywając je swoimi pasierbami i podkreślając, jak mocno je kocha.

Plotki o zaręczynach pary pojawiały się wielokrotnie. Sam magazyn People sugerował, że oświadczyny miały miejsce już kilka lat wcześniej, ale zakochani nie spieszyli się do ślubu.

Zaręczyli się wiele lat temu, ale nie spieszyli się ze ślubem – powiedziało źródło bliskie parze.

Latem 2024 roku pojawiły się doniesienia o kryzysie i rozstaniu. 16 sierpnia źródło ,,Daily Mail” podało , że Johnson i Martin rozstali się. Choć przedstawiciele pary dementowali te plotki, media opisywały ich relację jako „rozchodzącą się i niespójną”.

Zawsze będą się kochać, ale oboje doszli do wniosku, że ten związek nie przetrwa próby czasu. Oboje są zapracowani, Chris był w Europie z Coldplay i oboje mają osobiste priorytety, pasje i zobowiązania zawodowe, które naturalnie się ze sobą nie przeplatają. Chcieli, żeby ich związek przetrwał, ale po prostu się nie udało i teraz pogodzili się z tym, że najlepiej będzie iść dalej

Mimo że prywatne życie Johnson nie zawsze układało się gładko, jej kariera pozostaje w rozkwicie. Wystąpiła w wielu głośnych produkcjach, a jej najnowszy film „Materialiści” już budzi duże zainteresowanie.