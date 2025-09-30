Pamela Anderson od dekad należy do grona ikon światowego show-biznesu. Ogromną popularność zdobyła w latach 90., kiedy wystąpiła w kultowym serialu „Słoneczny patrol”. Jej charakterystyczny wizerunek stał się jednym z symboli tamtej dekady, a dziś, mimo upływu lat, aktorka wciąż pozostaje w centrum zainteresowania mediów i fanów.

Pamela Anderson odważyła się na metamorfozę

Pamela Anderson prywatnie jest spełnioną mamą dwóch dorosłych synów, Brandona i Dylana. Choć mogłaby cieszyć się spokojem z dala od blasku reflektorów, regularnie zaskakuje publiczność, udowadniając, że nie zamierza zatrzymywać się w miejscu.

Kilka lat temu ograniczyła makijaż, stawiając na naturalność, a w ostatnim czasie coraz śmielej eksperymentuje z fryzurami. Jej najnowsza metamorfoza wywołała spore poruszenie. Aktorka porzuciła charakterystyczny platynowy blond na rzecz intensywnego, rudego odcienia.

Nową stylizację Anderson zaprezentowała podczas rozpoczętego w poniedziałek paryskiego tygodnia mody. Zdjęcie w wyjątkowym ujęciu w satynowej kreacji w kolorze kości słoniowej obiegło już cały świat. Elegancka suknia i świeża fryzura sprawiły, że Pamela ponownie skupiła na sobie uwagę całego świata mody.