Pamela Anderson jest nie do poznania! Zachwyciła przemianą na paryskim tygodniu mody
Nikt nie spodziewał się takiej metamorfozy.
Pamela Anderson od dekad należy do grona ikon światowego show-biznesu. Ogromną popularność zdobyła w latach 90., kiedy wystąpiła w kultowym serialu „Słoneczny patrol”. Jej charakterystyczny wizerunek stał się jednym z symboli tamtej dekady, a dziś, mimo upływu lat, aktorka wciąż pozostaje w centrum zainteresowania mediów i fanów.
Pamela Anderson przymila się do Liama Neesona na premierze „Nagiej broni”. POCAŁOWAŁA GO!
Pamela Anderson odważyła się na metamorfozę
Pamela Anderson prywatnie jest spełnioną mamą dwóch dorosłych synów, Brandona i Dylana. Choć mogłaby cieszyć się spokojem z dala od blasku reflektorów, regularnie zaskakuje publiczność, udowadniając, że nie zamierza zatrzymywać się w miejscu.
Od ofiary molestowana i przemocy, po seksbombę wszechczasów. Pamela Anderson kończy dziś 58 lat!
Kilka lat temu ograniczyła makijaż, stawiając na naturalność, a w ostatnim czasie coraz śmielej eksperymentuje z fryzurami. Jej najnowsza metamorfoza wywołała spore poruszenie. Aktorka porzuciła charakterystyczny platynowy blond na rzecz intensywnego, rudego odcienia.
ZŁOTE GLOBY 2025. Miley Cyrus w okularach przeciwsłonecznych, Cate Blanchett cała w złocie, Demi Moore…
Nową stylizację Anderson zaprezentowała podczas rozpoczętego w poniedziałek paryskiego tygodnia mody. Zdjęcie w wyjątkowym ujęciu w satynowej kreacji w kolorze kości słoniowej obiegło już cały świat. Elegancka suknia i świeża fryzura sprawiły, że Pamela ponownie skupiła na sobie uwagę całego świata mody.
Wielcy tego świata | 1 października 2025
dużo różnych kataklizmów na świecie
czy idziemy drogą zgodną z wolą Bożą
a jak nie to co wtedy
proszę przeczytać Ewangelię z ostatniej niedzieli