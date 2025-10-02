Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś oficjalnie ogłosiła swój związek w 2022 roku. Od tego czasu chętnie dzieli się wspólnymi momentami w mediach społecznościowych. Kilka tygodni temu powiedzieli sobie „tak”. Teraz na jaw wychodzą szczegóły, które wcześniej para trzymała w tajemnicy przed mediami.

Maciej Orłoś zaskakuje wyznaniem o ślubie. Podjął stanowczą decyzję: „Gdyby nie Paulina…”

Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś są już po ślubie. Jak wyglądało ich wesele?

Pod koniec sierpnia tego roku na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że są już po ślubie. Całą ceremonię udało utrzymać im się w tajemnicy i z dala od mediów. W rozmowie z Kozaczkiem dziennikarka zdradziła kilka szczegółów dotyczących tej kameralnej ceremonii.

Chciałam, żeby było kameralnie i z tymi osobami, które naprawdę chcemy, żeby tego dnia nam towarzyszyły – powiedziała i wskazała przy tym, że do tej pory wzrusza się na myśl o tamtym dniu.

Plejada gwiazd na wiosennej ramówce „TVP”! U Borkowskich kryzys zażegnany, Agnieszka Dziekan w nowym wydaniu…

Jak dodała, nie było to drogie wesele, chociaż nie chciała się ograniczać w kosztach. Koziejowska przyznała, że to naturalne, iż sprawdza się prezenty od gości, a także popularne koperty, które wręczają nowożeńcom goście weselni. Dziennikarz Kozaczka zapytał, czy para trafiła na „pustą kopertę”. Odpowiedź dziennikarki zaskoczyła:

Jednej koperty nie znalazłam i teraz nie wiem, czy ktoś nie dał koperty, czy ktoś ją zabrał – mówiła ze śmiechem żona Orłosia.

Romantyczna sesja zdjęciowa Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej. Ale oni się kochają!

Wskazała też, że sprawdzając prezenty ślubne najważniejsza dla niej była możliwość przeczytania życzeń:

„Życzenia są mega ważne, bo na przykład dostajesz ładniejsze, albo takie bardziej suche. Zaskakuje to, kto i czego chce ci życzyć” – podsumowała Koziejowska.