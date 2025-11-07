Paweł Golec, współtwórca zespołu Golec uOrkiestra, rzadko pokazuje swoje życie prywatne, ale tym razem zrobił wyjątek. Na premierze filmu „Uwierz w Mikołaja 2” pojawił się z żoną Katarzyną i dwiema córkami, które wywołały niemałe poruszenie wśród fotoreporterów. Trudno nie zauważyć, że obie nastolatki to wierne kopie swojego ojca – zarówno z urody, jak i z charyzmy.

Zatrzęsienie gwiazd na premierze „Uwierz w Mikołaja 2”. Bracia Golcowie z żonami, Węgrowska, Pawlicki

Paweł Golec z córkami na premierze. Fani przecierają oczy

Na premierze świątecznej komedii „Uwierz w Mikołaja 2” nie zabrakło znanych twarzy, ale to właśnie Paweł Golec wraz z rodziną przyciągnął największą uwagę fotoreporterów. Muzyk pojawił się z żoną Katarzyną Golec oraz ich córkami – 21-letnią Mają i 12-letnią Anią. Rodzina prezentowała się wyjątkowo elegancko, a przy tym naturalnie i swobodnie. Choć na co dzień unikają blasku fleszy, tego wieczoru chętnie pozowali do zdjęć, promieniując uśmiechem i ciepłem.

Na zdjęciach widać, że dziewczęta bardzo się zmieniły – wyrosły na pewne siebie, stylowe młode kobiety, które coraz śmielej odnajdują się w świecie mediów.

Starsza z córek, Maja Golec, postawiła na klasyczną elegancję – krótką czarną sukienkę i wzorzyste rajstopy. Stylizacja idealnie podkreślała jej muzyczną osobowość i artystyczny temperament. Z kolei 12-letnia Ania zachwyciła naturalnością i dziewczęcym wdziękiem, a jej stylizacja z elementami folkloru była ukłonem w stronę góralskich korzeni rodziny Golców.

Nie da się ukryć, że obie córki odziedziczyły po ojcu nie tylko urodę, ale i muzyczne zacięcie.

Maja Golec idzie śladami ojca

Starsza córka muzyka już teraz rozwija swoją karierę artystyczną. Niedawno ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie studiowała wokalistykę jazzową.

Koncerty dyplomowe zakończone, dyplomy odebrane – czy my już skończyliśmy studia?! – napisała niedawno z dumą na Instagramie.

Maja nie ukrywa, że muzyka jest dla niej pasją od najmłodszych lat. Wspiera ją nie tylko tata, ale i mama, która również współtworzy muzyczne projekty Golców. Wszystko wskazuje na to, że w rodzinie muzyczna tradycja będzie kontynuowana.

Rodzina w komplecie

Paweł Golec, choć od lat występuje przed tłumami, w życiu prywatnym pozostaje rodzinny i skromny. Na czerwonym dywanie nie zabrakło ciepłych gestów, objęć, spojrzeń i szczerych uśmiechów. Widać, że Golcowie cieszą się każdą wspólną chwilą. To rodzina, w której miłość i muzyka idą w parze. Muzyk, który od ponad dwóch dekad wraz z bratem Łukaszem Golcem tworzy zespół Golec uOrkiestra, może być dumny, zarówno z dorobku artystycznego, jak i rodzinnego.