Zatrzęsienie gwiazd na premierze „Uwierz w Mikołaja 2”. Bracia Golcowie z żonami, Węgrowska, Pawlicki
Premiera filmu przyciągnęła tłumy celebrytów.
Dziś obyła się w galerii Blue City w kinie Helios premiera filmu „Uwierz w Mikołaja 2”.
Na czerwonym dywanie nie zabrakło wielu gwiazd ze świata show-biznesu m.in. Poli Gonciarz, Mikołaja Roznerskiego, Jarosława Kreta i wiele więcej.
Na ściance nie brakowało świątecznego klimatu. Błyski fleszy wprowadziły nas w świat świąt i magiczny nastrój.
Marta | 6 listopada 2025
To nie jest Jarosław Kret , tylko Jacek Kret muzyk Poparzonych Kawą Trzy