Zatrzęsienie gwiazd na premierze „Uwierz w Mikołaja 2”. Bracia Golcowie z żonami, Węgrowska, Pawlicki

Premiera filmu przyciągnęła tłumy celebrytów.

/ 05.11.2025 /
Premiera filmu Uwierzę Mikolaja 2

Patrycja Wieja

Dziś obyła się w galerii Blue City w kinie Helios premiera filmu „Uwierz w Mikołaja 2”.

Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Pola Gonciarz

Na czerwonym dywanie nie zabrakło wielu gwiazd ze świata show-biznesu m.in. Poli Gonciarz, Mikołaja Roznerskiego, Jarosława Kreta i wiele więcej. 

Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Dorota Stalińska, Marta Lipińska

Na ściance nie brakowało  świątecznego klimatu. Błyski fleszy wprowadziły nas w świat świąt i magiczny nastrój.

Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Emilia Dankwa
Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Anna Szymańczyk
Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Jaś Dąbrowski
Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Krystian Embradora
Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Teresa Lipowska, Mikołaj Roznerski
Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Iwona Węgrowska
Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Jacek Kret
Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Łukasz Golec, Edyta Golec
Paweł Golec z żoną Kasią
Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Ewa Szykulska
Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Aleksandra Grabowska
Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Aldona Jankowska
Premiera filmu Uwierz w Mikołaja

Antoni Pawlicki
Marta | 6 listopada 2025 Odpowiedz

To nie jest Jarosław Kret , tylko Jacek Kret muzyk Poparzonych Kawą Trzy

