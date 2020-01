Magda Wójcik (31 l.) wygrała w finale wznowionej po 11 latach edycji programu „Big Brother„. Wójcik dała się poznać jako pełna energii i sympatyczna osoba, czym zjednała sobie zarówno widzów jak i mieszkańców domu Wielkiego Brata. Magda należy do osób, które nie boją się eksperymentować z kolorowymi stylizacjami i makijażem. W rozmowie z nami zdradziła, jak o siebie dba.

Magda nie ukrywa, że na co dzień nosi cięższy makijaż, jednak zawsze wieczorem dba o jego dokładne zmycie i oczyszczenie buzi. Stosuje technikę kilku etapowego mycia twarzy. Najlepiej zmywa makijaż żelem a później ewentualne resztki domywa płynem micelarnym.

Gdy buzia jest dokładnie oczyszczona Wójcik stosuje krem nawilżający oraz kolagen w żelu, który odpowiada przede wszystkim za opóźnianie efektów starzenia się skóry. Z upływem lat nasza skóra traci swoją gęstość i sprężystość. Kolagen w żelu ma właściwości wpływające na nawilżenie, wygładzenie oraz poprawę kondycji skóry. Zmniejsza głębokość zmarszczek.

Celebrytka zdradziła bez jakich kosmetyków nie rusza się z domu. Stawia na podstawę, jednak w ciągu dnia lubi wykonać drobne poprawki.

Podkład i tusz do rzęs są tak zwanym bejsikiem, bez których nie chciałabym opuszczać domu. Oko musi być podkreślone a twarz wygładzona. Mam bardzo długie naturalne rzęsy, lecz gdy są niepomalowane, wydają się jakby nie istniały, gdyż są bardzo jasne. Dlatego też tusz do rzęs to niezbędność – zdradziła Magda