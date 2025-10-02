Zmiany hormonalne mogą powodować problemy z cerą, włosami, skórą całego ciała. Odpowiednią pielęgnacją można sobie jednak pomóc.

Zmiany hormonalne a zmiany w organizmie

Zmiany hormonalne mogą mieć różne podłoże. Wynikają z ciąży, różnych schorzeń, pojawiają się w okresie dojrzewania. Powodują one liczne zmiany w całym organizmie. Ich efektem może być na przykład pogorszenie się stanu cery, przetłuszczanie się włosów, zmiana rozmiaru biustu, nadmierna potliwość. Warto wiedzieć na jaką pielęgnację postawić, jeśli są zmiany, które wyjątkowo nam doskwierają.

Pielęgnacja twarzy

W wyniku zmian hormonalnych najczęściej powstaje trądzik. Wysyp niedoskonałości wydaje się być niekończącym się problemem. Jak mu zaradzić? Przede wszystkim, zalecana jest konsultacja z lekarzem, który może dobrać odpowiednią farmakologię. Wiele można też jednak zdziałać dobrze skomponowaną pielęgnacją. W przypadku twarzy trądzikowej, dbamy przede wszystkim o regulację wydzielania sebum. Skóra nie powinna być przesuszana, zareaguje bowiem dodatkowym wyrzutem sebum i jeszcze większym wysypem niedoskonałości. Można w pielęgnację cery trądzikowej włączyć delikatne kwasy, które zadziałają złuszczająco, antybakteryjnie (świetnym wyborem będzie tu na przykład kwas migdałowy). Warto też postawić na produkty z probiotykami lub prebiotykami – zadbają one o odpowiedni poziom mikrobiomu skóry. Mikrobiom ten zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych.

Pielęgnacja włosów

W wyniku zmian hormonalnych najczęściej pojawiają się dwa problemy dotyczące włosów. Po pierwsze jest to ich wypadanie, po drugie – przetłuszczanie się. W przypadku przerzedzenia się fryzury, dobrze jest w dietę włączyć produkty zawierające krzem, selen czy cynk. Warto też zainwestować we wcierki do skóry głowy, które pobudzają porost włosów lub też w specjalne serum. Pielęgnacja włosów przetłuszczających się wymaga z kolei lekkich kosmetyków, nawilżających, oczyszczających, regulujących poziom sebum. Dobrze sprawdzą się tu preparaty z czarną rzepą, pokrzywą. Warto też nie obciążać włosów w nadmiernym stopniu maskami czy olejkami. Jeśli na przykład chcemy wzmocnić końcówki, użyjmy delikatnego serum tylko na ten obszar. Warto też włączyć w pielęgnację produkty odbijające włosy od nasady, ponieważ oklapnięcie fryzury jest jednym z największych problemów w przypadku włosów przetłuszczających się. W codziennej stylizacji pomóc może suchy szampon, który odświeży fryzurę między myciami.

Pielęgnacja ciała

W jaki sposób zmiany hormonalne wpływają na kondycję skóry ciała? W części przypadków będzie to nadmierne przesuszenie skóry, w części – wysyp niedoskonałości, na przykład w obszarze szyi czy pleców. Jak sobie pomóc pielęgnacją? Jeśli zmiany mają charakter przypominający problemy skóry atopowej, najlepiej będzie zarówno do mycia jak i balsamowania skóry ciała używać produktów emolientowych lub bogatych w ceramidy. Dzięki temu, skóra będzie nawilżona i natłuszczona, przestanie swędzieć, a podrażnienia zostaną ukojone. W przypadku nawracających niedoskonałości, przede wszystkim należy powstrzymać odruch rozdrapywania ich, wyciskania. Wspomniany już kwas migdałowy można też z powodzeniem stosować na twarz czy dekolt. Warto włączyć go w regularną pielęgnację.

