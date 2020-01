36-letnia Alicja Bachleda-Curuś niechętnie opowiada o swoim życiu prywatnym. Od czasów związku z Colinem Farrellem, który ściągnął na aktorkę uwage mediów całego świata, Alicja dba o to, by do mediów nie wyciekły żadne informacje na temat jej związków, planów osobistych i życia rodziny.

Bachleda nie opowiadała nawet o swej relacji z Marcinem Gortatem, która wiele miesięcy temu wyglądała naprawdę poważnie. Ani słówkiem nie pisnęła na temat mężczyzny, z którym pojawiła się w sierpniu w Polsce na pogrzebie Piotra Woźniaka-Staraka.

Teraz pewnie także nie powie słowa – w każdym razie fotka z Instagrama aktorki mówi sama za siebie.

Na zdjęciu widzimy Alicję z kieliszkiem szampana. Wyraźnie widać, że na palcu gwiazdy lśni duży, piękny pierścionek. Stąd już tylko krok od domysłów na temat zaręczyn gwiazdy.

Czy Alicja Bachleda-Curuś faktycznie się zaręczyła? Kim jest jej partner? Czy w 2020 roku zobaczymy ją w sukni ślubnej?

Znając zasady Bachledy możemy się spodziewać, że nawet jeśli dojdzie do ślubu, dowiemy się o nim po fakcie.

Alicja Bachleda-Curuś z pierścionkiem na palcu – tę fotkę gwiazda wrzuciła w nocy z 30 grudnia na 1 stycznia 2020 roku: