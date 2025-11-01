Choć od tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka minęło już sześć lat, jego historia wciąż budzi ogromne emocje. Rok temu media obiegły zdjęcia, na których widać otwarty grobowiec producenta. Jak się okazuje, w mauzoleum trwały prace konserwatorskie, w które zaangażowano włoskich specjalistów.

Tragedia, która rozegrała się 18 sierpnia 2019 roku na jeziorze Kisajno, na zawsze odmieniła życie Agnieszki Woźniak-Starak i całego świata show-biznesu. Tego dnia Piotr Woźniak-Starak, producent filmowy i spadkobierca jednej z najbogatszych polskich rodzin, wypadł z motorówki, którą płynął wraz z Ewą – kelnerką z miejscowej restauracji. Kobieta przeżyła, on niestety nie. Jego ciało odnaleziono dopiero po pięciu dniach poszukiwań.

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana urazami głowy, do których doszło w wyniku uderzenia śruby motorówki. W organizmie producenta wykryto alkohol.

Po tragedii wybuchła ogromna afera dotycząca miejsca pochówku. Początkowo ciało Piotra spoczęło na terenie rodzinnej posiadłości w Fuledzie, co wzbudziło kontrowersje. Policja uznała, że pochówek nie odbył się zgodnie z przepisami, ponieważ teren nie był oficjalnym cmentarzem. Sprawa trafiła do sądu, który ostatecznie uznał wuja zmarłego, Mirosława, za winnego naruszenia prawa, jednak bez wymierzenia kary. Niedługo potem szczątki Piotra przeniesiono na warszawskie Stare Powązki.

Tam rodzina stworzyła dla niego imponujące mauzoleum z jasnego kamienia sprowadzonego z Włoch. Grobowiec zdobi nazwisko „STARAK”, a jego konstrukcja, otoczona metalowymi gałęziami symbolizującymi życie i pamięć, przyciąga uwagę odwiedzających cmentarz.

Jednak po kilku latach od pochówku, miejsce to znów trafiło do mediów. Na początku 2023 roku w sieci pojawiły się zdjęcia otwartego grobowca. Jak się okazało, rodzina Woźniak-Staraków zleciła renowację mauzoleum włoskiej ekipie kamieniarskiej, tej samej, która tworzyła oryginalny projekt.

Trwają prace remontowe w grobowcu Staraków na Starych Powązkach, gdzie pochowany jest Piotr Woźniak-Starak. Sądząc po koszulce pana konserwatora, prace wykonuje firma z Włoch – kraju, z którego sprowadzono materiał do budowy grobu – pisał Maciej Gąsiorowski na profilu Groby i Cmentarze.

Według nieoficjalnych informacji, rodzina producenta zdecydowała się na odświeżenie mauzoleum w ramach przygotowań do piątej rocznicy jego śmierci, która miała wyjątkowy wymiar symboliczny.

Dziś, pięć lat po tragedii, pamięć o Piotrze Woźniaku-Staraku jest wciąż żywa – zarówno w środowisku filmowym, jak i w sercach jego bliskich. Jego imię nadal widnieje w napisach końcowych produkcji wspieranych przez Starak Foundation, a żona Agnieszka wielokrotnie wspominała, że jej mąż był „duszą, która zawsze szukała światła w ciemności”.