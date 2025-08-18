18 sierpnia 2019 r. życie Agnieszki Woźniak-Starak zmieniło się na zawsze. To właśnie tego dnia w tragicznym wypadku na jeziorze Kisajno zginął jej mąż, producent filmowy Piotr Woźniak-Starak. W rocznicę tych dramatycznych wydarzeń przypominamy poruszające oświadczenie dziennikarki, w którym opisała, jak wyglądał dzień, w którym straciła ukochanego.

Tak Agnieszka Woźniak-Starak opisała dzień śmierci męża. ,,Film się już dawno skończył…”

Piotr Woźniak-Starak zginął tragicznie 18 sierpnia 2019 roku w wypadku motorówki na jeziorze Kisajno. Producent filmowy wypadł z łodzi podczas nocnego rejsu i już nie wypłynął. Jego ciało odnaleziono dopiero po kilku dniach poszukiwań. Miał 39 lat.

Tamtej nocy na motorówce Piotrowi Woźniakowi-Starakowi towarzyszyła 27-letnia kelnerka Ewa, która jako jedyna przeżyła wypadek. To ona widziała go żywego po raz ostatni. Jego żona, Agnieszka Woźniak-Starak, została na brzegu. W oświadczeniu w mediach społecznościowych opisała jak wyglądał dzień, który na zawsze odmienił jej życie.

Niedługo po tragedii w mediach pojawiły się informacje, jakoby Agnieszka Woźniak-Starak została wezwana do prokuratury na przesłuchanie i dowiedziała się o śmierci męża, wracając z rodzicami do Warszawy. Sama dziennikarka stanowczo zdementowała te plotki.

Od kilku dni czytam wszędzie, że byłam wezwana na przesłuchanie do prokuratury, że ze łzami w oczach opowiadałam o tym, że dowiedziałam się o wypadku, gdy wracałam z rodzicami do Warszawy. (…) Nic z tego nie jest prawdą – pisała na Instagramie.

W swoim oświadczeniu Agnieszka Woźniak-Starak szczegółowo opisała wydarzenia sprzed tragedii:

„17 sierpnia wieczorem byliśmy z moimi rodzicami na kolacji. W nocy 18 sierpnia zginął mój Mąż. 18 sierpnia to dzień urodzin mojego taty, mieliśmy spędzić go wszyscy razem. Nie zdążyliśmy. Piotrek miał na Mazurach mnóstwo znajomych, uwielbiał pływać motorówką w nocy. Ja nie, dlatego zostałam w domu i poszłam spać. Tak, był szalony i zapłacił za to najwyższą cenę. O 5 rano obudził mnie telefon, że Piotrek zaginął” – wspominała.

Na koniec swojego wpisu dziennikarka zaapelowała do mediów, by uszanowały pamięć o jej mężu i nie powielały nieprawdziwych informacji.