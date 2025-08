W ostatnich dniach media obiegła wstrząsająca informacja o wypadku, któremu uległ jeden z uczestników nowego sezonu „Ninja vs Ninja”. Albert „Brudny” Lorenz jest dobrze znany widzom z wcześniejszych odsłon programu. Niestety to właśnie on podczas zmagań na torze doznał poważnego urazu kręgosłupa i trafił do szpitala.

Tragiczny wypadek w „Ninja Warrior”! Żona poszkodowanego zabiera głos