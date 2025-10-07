Kolekcja AW’25 „Poza utartym szlakiem. Z Południa na Północ” polskiej marki NAREE to zaproszenie do odkrywania mody, która otula w chłodne dni. To ubrania stworzone po to, by zimę spędzać w rytmie codziennych rytuałów, otulone miękkimi dzianinami i ulubionymi przedmiotami, które rozgrzewają serce i ciało. Na Północy życie płynie spokojniej. To tam powstały filozofie lagom i hygge – sztuka czerpania radości z małych rzeczy. Inspirując się tym podejściem, NAREE pokazuje, że codzienne rytuały i proste gesty mogą być źródłem spokoju, a ubrania – naturalną częścią hygge. Marka pokazuje, że gruby sweter lub ulubiona koszula narzucone na to, co aktualnie na sobie masz, to krok w stronę zimowego komfortu.

Warstwy, czyli cozy layering

Na Północy mówi się, że nie ma złej pogody, jest tylko źle dobrana odzież. W chłodnym klimacie Północy “ubranie na cebulkę” pozwala cieszyć się każdym dniem, niezależnie od pogody. Tzw. cozy layering to określenie ze świata mody i lifestyle’u, którego używa się do opisania sztuki ubierania się w warstwy w taki sposób, by było ciepło, wygodnie i stylowo. W NAREE oznacza to ciepłe, obszerne swetry, pod które z łatwością można zmieścić koszule, a pod nie miękkie bambusowe body. Proste formy i przemyślana kolorystyka sprawiają, że poszczególne elementy można zestawiać ze sobą zgodnie z potrzebami chwili, na weekendowy spacer po lesie, wieczór w domowym zaciszu czy miejskie sprawunki.

Wełna merino – mistrzyni otulania

Obowiązkowym elementem jesienno-zimowej kolekcji NAREE są ubrania z wełny merino. Ten rodzaj wełny jest miękki, nie drażni skóry, a przy tym daje przyjemne ciepło. Oddycha – grzeje, kiedy na zewnątrz chłód i pozwala skórze zachować świeżość w cieplejsze dni. W kolekcji AW’25 można znaleźć merino w mięsistych kardiganach, swetrach z golfem czy zimowych akcesoriach, które jesienią stają się niezbędnymi towarzyszami codzienności. Wełna merino to materiał, który zapewnia poczucie wyjątkowego otulenia – tak potrzebne w chłodne poranki i wieczory!

Kurtka i płaszcz to podstawa

Kiedy myślimy o otuleniu, w pierwszej kolejności przychodzi do głowy warstwa wierzchnia – kurtka lub płaszcz. W najnowszej kolekcji NAREE znajdują się klasyczne płaszcze wełniane w ponadczasowych odcieniach oraz kurtki i kamizelki wypełnione certyfikowanym puchem gęsim. Dzięki proporcji 90/10 (90% puch gęsi, 10% drobne pierze) zapewniają one doskonałą izolację cieplną, a jednocześnie są lekkie. Puch tworzy naturalną strukturę magazynującą ciepło, dzięki czemu można cieszyć się komfortem nawet w najbardziej mroźne dni. Odpowiednio pielęgnowane, puchowe okrycia NAREE pozostają wiernymi towarzyszami zimowych spacerów przez wiele lat, a ich uniwersalna stylistyka sprawia, że pasują zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich zestawów. Sprawdź kolekcję płaszczy i kurtek damskich w NAREE.

Zimowe akcesoria – kropka nad „i”

To one sprawiają, że poranny spacer po świeże pieczywo, zimowy wyjazd za miasto czy wieczorny powrót do domu mogą odbyć się w komfortowych warunkach. Ciepła czapka beanie, miękki szalik, praktyczne rękawiczki-mitenki czy modna balaclava i chusty zostały zaprojektowane tak, by kolorystycznie i stylistycznie współgrały ze swetrami, płaszczami, podkreślając spójność kolekcji. Wszystkie akcesoria zimowe NAREE mają w składzie różne odmiany wełny: delikatną merino, miękką alpakę, puszysty moher lub lekki kaszmir.

Otulanie jako styl życia

Marka NAREE wie, że otulanie to nie tylko uczucie ciepła w ciele. To także sposób odczuwania świata wtedy, gdy wracasz do domu po długim dniu, by delektować się smakiem ulubionej herbaty. To także chwila, gdy śmiech z przyjaciółmi rozgrzewa bardziej niż koc. To cisza zimowego poranka, zapach świeżo upieczonego chleba, serial, który umila wieczór. To moment, gdy czujesz spokój i komfort bycia tu i teraz. To sztuka otulenia, do której zachęca marką NAREE.

