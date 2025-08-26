Jakiś czas temu media obiegła wstrząsająca informacja o poważnym wypadku, któremu uległ jeden z uczestników nowego sezonu „Ninja vs Ninja”. Albert „Brudny” Lorenz podczas konkurencji na planie programu złamał kręgosłup, a dziś mierzy się z konsekwencjami wypadku. Teraz sprawą zajęła się prokuratura, która zabrała głos w sprawie straszliwego wypadku.

Poruszający wpis uczestnika po wypadku na torze „Ninja vs Ninja”: „Milimetr dzielił mnie od paraliżu”

Prokuratura zajęła się sprawą poszkodowanego Alberta Lorenza z „Ninja vs Ninja”

Kilka tygodni temu podczas nagrań do kolejnego sezonu popularnego show „Ninja vs Ninja” doszło do dramatycznych scen. Jeden z uczestników, Albert „Brudny” Lorenz, który doskonale jest już znany w tym programie, doznał złamania w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Uraz ten wymagał natychmiastowej interwencji medycznej i operacji.

Dosłownie milimetr dzielił mnie od tego, by już nigdy nie stanąć na nogi. Od paraliżu. Od życia na wózku. Od codziennego bólu bez końca – mówił niedawno Lorenz.

Obecnie stan zdrowotny sportowca wciąż nie jest najlepszy, a oprócz tego musi niemal całe dnie spędzać w pozycji leżącej. Teraz w rozmowie z „Super Expressem” zdradził, jak się czuje.

Na razie do rehabilitacji jeszcze daleka droga. Dopiero pod koniec września będę miał kolejne ważne badania i wtedy lekarze zdecydują, co dalej. Jestem dobrze zaopatrzony w leki przeciwbólowe, więc radzę sobie z bólem. Ale muszę bardzo uważać na każdy ruch, bo wystarczy jeden zły, i potem upiorny ból doskwiera cały dzień, więc nie jest to fajne – wyznał poszkodowany.

Jak się teraz okazuje, poważnym incydentem na planie programu „Ninja vs Ninja” zajęła się Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód w Gliwicach, gdzie prowadzone jest dochodzenie o czyn z art. 160 § 1 k.k.

Postępowanie toczy się w sprawie, dotychczas nie postawiono nikomu zarzutów. Uzyskano dokumentację techniczną przeszkody, stanowiącej miejsce zdarzenia, zapis monitoringu oraz ustalono dane potencjalnych świadków. Analiza materiału dowodowego zebranego po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych pozwoli na podjęcie decyzji o dalszym toku postępowania, w tym o konieczności powołania w tej sprawie biegłych – mówi rzecznik prasowy prokuratury Agnieszka Bukowska.

W sprawie toczącego się postępowania odniósł się również sam poszkodowany. Lorenz przyznał, że kontaktowano się z nim w tej sprawie, jednak ze względu na jego obecny stan do przesłuchania ma dojść w jego domu, ponieważ spędza 24 godziny na dobę w pozycji leżącej.