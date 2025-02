Przeprowadzono sekcję zwłok Jeza

Informacja o jego śmierci pojawiła się 16 lutego na antenie MTV Polska i wstrząsnęła zarówno jego fanami, jak i bliskimi. W mediach społecznościowych pożegnali go przyjaciele oraz partnerka, Oliwia Dziatkiewicz. Stołeczna prokuratura wszczęła postępowanie w celu ustalenia, czy do tragedii mogły przyczynić się osoby trzecie.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Żoliborz dotyczyło ewentualnego nakłonienia lub udzielenia pomocy Jeremiaszowi Szmigielowi w odebraniu sobie życia. Sekcja zwłok, przeprowadzona 18 lutego, nie wykazała udziału osób trzecich w tym dramatycznym zdarzeniu.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie doprowadzenia Jeremiasza Szmigiela namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie w dniu 15 lutego 2025 roku w Warszawie, tj. o czyn z art. 151 k.k. Śledztwo zostało wszczęte w dniu 18 lutego 2025 r., w tym samym dniu zarządzono sekcję zwłok zmarłego – przekazano w rozmowie z „Faktem”.

Rzecznik prokuratury, Piotr Antoni Skiba, w rozmowie z „Pudelkiem” potwierdził, że wyniki wstępnych badań nie wskazują na to, by ktokolwiek przyczynił się do śmierci Jeza. Z uwagi na dobro śledztwa nie podano jednak szczegółowych informacji dotyczących postępowania.