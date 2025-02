Wczoraj (16 lutego) cały internet obiegła przykra informacja o śmierci jednego z uczestników programu „Warsaw Shore”. Jeremiasz „Jez” Szmigiel zmarł w wieku 30 lat, a informacja o jego śmierci została potwierdzonap przez przyjaciół i stację MTV. Teraz była uczestniczka programu „Love Island” i koleżanka zmarłego, Sylwia Madeńska, odniosła się do tej sprawy.

Nie żyje Jeremiasz ‚Jez’ Szmigiel z „Warsaw Shore”. Co się stało ze wspólnymi zdjęciami z dziewczyną Oliwią?

Jeremiasz „Jez” Szmigiel był jednym z uczestników programu „Warsaw Shore”. Mężczyzna dzięki udziałowi w programie zyskał sporą sympatię widzów, a wszystko dzięki swojej charyzmie i życiu, które było przepełnione energią i imprezowym stylem życia. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła całym Internetem, bo przecież Jez miał przed sobą jeszcze całe życie.

Nie żyje uczestnik „Warsaw Shore”!

W mediach zaczęły się również pojawiać wpisy pełne żalu i smutku oraz wypowiedzi jego znajomych. Jedną z osób, która postanowiła zabrać głos w tej sprawie jest Sylwia Madeńska. Tancerka i była uczestniczka miłosnego reality show „Love Island”, choć nie była najbliższą osobą w otoczeniu Jeza, znała go z branży show-biznesu i powiedziała o nim kilka słów.

Jak były jakieś większe imprezy, eventy, albo jakieś domówki, to się trzymaliśmy z ekipą. Był pozytywny. Nie widziałam go już ponad rok, ale jak się widzieliśmy, to czasem uczestniczył w imprezie. Prowadził jednak bardziej sportowy styl życia. Dużo ćwiczył i nie pił alkoholu. Rzadko narzekał na cokolwiek – wyznała Madeńska w rozmowie ze „Światem Gwiazd”.