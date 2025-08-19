Kuba Badach jest jednym z najpopularniejszych wokalistów muzyki rozrywkowej. Prywatnie w związku małżeńskim z córką byłego prezydenta RP — Aleksandra Kwaśniewskiego. Trener „The Voice of Poland” w ostatnim wywiadzie uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, że ma pewną przywarę. Jego współpracownicy często śmieją się z jego wielkiego zamiłowania do ładu i porządku. Piosenkarz śmieje się, że czasami ludzie z nim pracujący nie mają już do niego siły…

Kuba Badach oprócz zamiłowania do muzyki kocha także harmonię i porządek. Często z tego powodu spotyka go wiele kłopotliwych sytuacji. Okazuje się, że muzyk nawet jak jest w studiu nagraniowym, to zawsze znajdzie sobie jakiś fragment przestrzeni do uporządkowania:

Nie byłem w stanie zacząć pracy w studiu, dopóki nie było posprzątane — powiedział Kuba Badach w programie „Kwiaty polskie” prowadzonym przez Katarzynę Kasię i Grzegorza Markowskiego.

