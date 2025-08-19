Przez lata to było utrapienie Badacha. „Nie byłem w stanie zacząć pracy dopóki…”
Wokalista długo o tym nie mówił...
Kuba Badach jest jednym z najpopularniejszych wokalistów muzyki rozrywkowej. Prywatnie w związku małżeńskim z córką byłego prezydenta RP — Aleksandra Kwaśniewskiego. Trener „The Voice of Poland” w ostatnim wywiadzie uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, że ma pewną przywarę. Jego współpracownicy często śmieją się z jego wielkiego zamiłowania do ładu i porządku. Piosenkarz śmieje się, że czasami ludzie z nim pracujący nie mają już do niego siły…
Kuba Badach od lat z tym walczył. Jego pracownicy dobrze znali przywarę wokalisty
Kuba Badach oprócz zamiłowania do muzyki kocha także harmonię i porządek. Często z tego powodu spotyka go wiele kłopotliwych sytuacji. Okazuje się, że muzyk nawet jak jest w studiu nagraniowym, to zawsze znajdzie sobie jakiś fragment przestrzeni do uporządkowania:
Nie byłem w stanie zacząć pracy w studiu, dopóki nie było posprzątane — powiedział Kuba Badach w programie „Kwiaty polskie” prowadzonym przez Katarzynę Kasię i Grzegorza Markowskiego.
Okazuje się, że właściciele hoteli wiedzą już, jak przywitać w swoim miejscu Kubę Badach. Na przywitanie dostaje od nich odkurzacz i komplet ściereczek. Cała załoga wtedy wie, że przyjechał znany piosenkarz, który kocha porządek:
Bywały takie miejsca, do których przyjeżdżałem regularnie, gdzie właściciele po prostu, jak mnie widzieli w drzwiach, to mówili: tu masz odkurzacz, tu jest komplet żarówek, tu masz ściereczki, ogarnij to sobie tak, jak ty uważasz, na razie, ja idę na obiad. I wracali po dwóch godzinach, ja sobie już wtedy miałem posprzątane — zdradził artysta w tej samej rozmowie.