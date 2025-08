„The Voice of Poland” to program Telewizji Polskiej, który wzbudza w widzach sporo emocji. Okazuje się, że produkcja telewizyjnego formatu szykuje dla fanów muzycznej rozrywki coś naprawdę niezwykłego. Wiadomo już, kto zasiądzie na fotelach jurorskich w jesiennej edycji. Obok znanym wszystkim twarzy pojawi się piosenkarka, która niegdyś sama brała udział w tym rozrywkowym show! Będzie to dla widzów niesamowita gratka.

„The Voice of Poland” w nowym sezonie rozpali widzów do czerwoności! Wszystko za sprawą ciekawego składu jurorskiego. Obok Tomsona i Barona, Margaret, Kuby Badacha oraz Michała Szpaka pojawi się jeszcze piąta trenerka! Będzie nią znana wszystkim piosenkarka i autorka tekstów — Anna Karwan. Wokalistka w rozmowie z prowadzącymi „Pytania na śniadanie” nie kryła poruszenia związanego z powrotem do muzycznego show:

„The Voice of Poland” jest programem, który nie pozwolił mi się poddać. To tam odzyskałam wiarę w siebie, rozpędziłam swoją karierę i zdobyłam fanów, którzy towarzyszą i wspierają mnie od lat. Dzięki nim zaczęłam pisać i śpiewać swoje piosenki. Przez lata powtarzałam, że to właśnie ta scena dała mi największe skrzydła — podkreśliła Anna Karwan.

