Magdalena Schejbal (39 l.) wraz z mężem, Sławomirem Ziębą-Drzymalskim zainwestowali pieniądze w nowy biznes w połowie 2018 roku. Powstała restauracja „Dworzec„, która mieściła się przy Krupówkach. Lokal z zamysłu miał być nie tylko miejscem, gdzie można zjeść – tutaj odbywały się różnego rodzaju targi, wernisaże czy koncerty. Restauracja została przejęta przez oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Powodem miało być zaleganie z opłacaniem czynszu.

Tydzień temu, 23 grudnia zakopiański oddział PTTK w asyście komornika i policji przejął lokal przy Krupówkach. Restauracja „Dworzec” należała do aktorki Magdaleny Schejbal, którą widzowie mogą kojarzyć z popularnego serialu „Szpilki na Giewoncie„. Razem z nią restauracją zajmował się mąż Magdaleny, Sławomir.

Nazwa lokalu nie wzięła się przypadkiem. Restauracja mieściła się w powstałym na przełomie XIX i XX w. „Dworcu Tatrzańskim„, który pełnił funkcję domu kultury i kasyna Towarzystwa Tatrzańskiego. Podobną ideę chciała zachować Schejbal otwierając lokal, jednak z powodu opóźnień z płatnościami czynszu PTTK wkroczyło z najemcami na drogę sądową.

Nie chcę dużo o tym mówić. Przykro nam z powodu tego, co się stało. Musieliśmy odzyskać nasz lokal, bo nie otrzymywaliśmy za niego czynszu. Trochę nasza batalia trwała. Teraz musimy poprosić byłego już najemcę, by opróżnił pomieszczenia ze swojego sprzętu i będziemy szukać nowego najemcy. To 620 mkw. przy deptaku – powiedział jeden z pracowników PTTK w rozmowie z Gazetą Krakowską