Wszystkie związki Magdy Schejbal. Teraz spotyka się z Grzegorzem Damięckim

Po latach samotności w życiu Magdaleny Schejbal znów pojawił się ktoś wyjątkowy. Od kilku miesięcy media łączą ją z aktorem Grzegorzem Damięckim, znanym z filmów Pod Mocnym Aniołem, Fuks 2 czy serialu Szadź.

Para poznała się w teatrze, gdzie występowali razem w sztuce Gra w życie. Na scenie grali małżeństwo – i jak twierdzą znajomi, chemia między nimi była wyczuwalna od pierwszej próby.

Kiedy w mediach pojawiła się informacja, że Damięcki rozwodzi się z żoną po 34 latach małżeństwa, zaczęto podejrzewać, że aktor i Schejbal połączyło coś więcej niż wspólna praca. Paparazzi przyłapali ich razem na spacerach po Warszawie – uśmiechniętych, zatopionych w rozmowie, a nawet trzymających się za ręce.

Ani Schejbal, ani Damięcki nie potwierdzili jeszcze oficjalnie swojego związku, ale w środowisku artystycznym mówi się, że tworzą jedną z najciekawszych nowych par polskiego teatru.