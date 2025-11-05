times-dark
Kozaczek
Wszystkie związki Magdy Schejbal. Teraz spotyka się z Grzegorzem Damięckim

Choć widzowie ją uwielbiają, w życiu prywatnym Magdalena Schejbal wiele razy się zawiodła...

Grzegorz Damięcki Magdalena Schejbal
/ 05.11.2025 /
Marysia

Magdalena Schejbal, gwiazda seriali „Szpilki na Giewoncie” i „Kryminalni”, nie miała łatwej drogi w życiu osobistym. Po kilku nieudanych związkach aktorka postawiła na siebie i bliskość z rodziną. Czy to właśnie teraz czeka ją nowy rozdział – także w miłości?

Na początku kariery Magdalena Schejbal unikała medialnego rozgłosu. Wtedy też związała się z Michałem Rogozińskim, mężczyzną spoza show-biznesu, z którym wydawało się, że stworzy spokojną przystań. To właśnie u jego boku aktorka po raz pierwszy została mamą – w 2009 roku na świat przyszedł ich syn Ignacy.

Związek Schejbal i Rogozińskiego wydawał się trwały i dojrzały, ale z czasem drogi partnerów się rozeszły.

Aktorka nie mówiła publicznie o powodach rozstania, jednak wiadomo, że po zakończeniu tej relacji długo nie szukała nowej miłości. W jednym z wywiadów przyznała, że macierzyństwo stało się dla niej priorytetem, a życie rodzinne – najważniejszym projektem.

Przełom w jej życiu nastąpił podczas pracy nad serialem Szpilki na Giewoncie. Na planie produkcji, kręconej w Zakopanem, poznała Sławomira Ziębę-Drzymalskiego – lokalnego przedsiębiorcę i górala z krwi i kości.

W 2011 roku para powitała na świecie córkę Anielę. Schejbal często podkreślała, że życie w dwóch miastach, między Tatrami a Warszawą, nie było łatwe, ale próbowała je pogodzić.

„Zakochałam się w górach i w człowieku, który w nich żyje. To był dla mnie inny świat” – mówiła w jednym z wywiadów.

Przez pewien czas wydawało się, że to właśnie Sławomir jest tym jedynym. Para prowadziła wspólny biznes w Zakopanem, jednak z biegiem lat relacja zaczęła się psuć. Schejbal wróciła do stolicy, do pracy w teatrze i telewizji, a ich drogi ostatecznie się rozeszły.

Mimo że rozstanie nie było medialne, to był trudny moment w życiu aktorki. Przez długi czas nie pojawiała się publicznie z żadnym mężczyzną. Na ściankach i premierach towarzyszył jej tylko ojciec, Jerzy Schejbal – jedyny mężczyzna, któremu bezgranicznie ufa.

Po latach samotności w życiu Magdaleny Schejbal znów pojawił się ktoś wyjątkowy. Od kilku miesięcy media łączą ją z aktorem Grzegorzem Damięckim, znanym z filmów Pod Mocnym Aniołem, Fuks 2 czy serialu Szadź.

Para poznała się w teatrze, gdzie występowali razem w sztuce Gra w życie. Na scenie grali małżeństwo – i jak twierdzą znajomi, chemia między nimi była wyczuwalna od pierwszej próby.

Kiedy w mediach pojawiła się informacja, że Damięcki rozwodzi się z żoną po 34 latach małżeństwa, zaczęto podejrzewać, że aktor i Schejbal połączyło coś więcej niż wspólna praca. Paparazzi przyłapali ich razem na spacerach po Warszawie – uśmiechniętych, zatopionych w rozmowie, a nawet trzymających się za ręce.

Ani Schejbal, ani Damięcki nie potwierdzili jeszcze oficjalnie swojego związku, ale w środowisku artystycznym mówi się, że tworzą jedną z najciekawszych nowych par polskiego teatru.

Anonim | 5 listopada 2025 Odpowiedz

