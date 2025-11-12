Księżna Sussexu Meghan i książę Harry znów pojawili się na językach rodziny królewskiej. Poszło o ich ostatnie wyjście na imprezę urodzinową Kris Jenner. Z ust jednego z członków brytyjskiej rodziny królewskiej padły mocne słowa.

Zobacz: Huczy o nieślubnym dziecku Meghan Markle! Księżna przerwała milczenie

Meghan i Harry na urodzinach Kris Jenner

Warto wspomnieć, że kilka dni temu Kris Jenner urządziła imprezę urodzinową z okazji swoich 70. urodzin, które obchodziła dokładnie 5 listopada 2025 roku. Impreza ociekała wręcz luksusem, a aranżacja i motyw przewodni nawiązywał do filmu James Bond. Przestrzeń wypełniły czerwone dywany, welury, ogromne kryształowe żyrandole czy pokerowe akcenty dekoracyjne.

Zobacz: Meghan publikuje intymne nagranie z porodówki! Tuż przed porodem tańczyła z Harrym (WIDEO)

Wystawne przyjęcie odbyło się w wartej 165 mln dolarów rezydencji Jeffa Bezosa. Poza miliarderem i jego żoną, na wydarzeniu zagościła cała elita hollywoodzka w tym m.in.: famila Kardashianek, Mariah Carey, Paris Hilton, Meghan Trainor, Justin Bieber, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, Alicia Keys, Snoop Dogg, Van Disel czy Sia.

Rodzina królewska kpi z Meghan i Harry’ego

Co ciekawe na imprezie zagościł nawet książę Harry i jego żona Meghan. To, że para udała się na takie przyjęcie pełne blichtru i splendoru nie spodobało się Royalsom. Jeden z członków rodziny pałacowej, który na co dzień blisko współpracuje z rodziną królewską w rozmowie z portalem „Page Six” stwierdził:

To takie tandetne.

Zobacz: Meghan Markle i książę Harry nękali pracowników? Byli pracownicy założyli „Klub Ocalałych od Sussexów”

Złe relacje Harry’ego z rodziną

Informator dodał również, że Harry przez takie coś coraz bardziej oddala się od rodziny królewskiej, co mogłoby w przyszłości wpłynąć na decyzje, jakie podejmie książę William po objęciu tronu. Według doniesień medialnych, książę Harry i Meghan Markle od dłuższego czasu utrzymują raczej chłodne relacje z royalsami, zwłaszcza po publikacji biografii „Spare” oraz serii Netflixa.

To naprawdę pokazuje, jak bardzo Harry jest oderwany od reszty rodziny. Ci ludzie mogą być gwiazdami w Ameryce, ale ich czysta ostentacja kłóci się z tym, co książę William próbuje zrobić ze swoim życiem i monarchią – dodał.

Warto przypomnieć, że w 2020 roku para zrezygnowała z pełnienia funkcji „senior members” rodziny królewskiej, czyli z wykonywania oficjalnych obowiązków w imieniu monarchii. To była ich własna decyzja, znana jako „Megxit”. Harry i Meghan postanowili być finansowo niezależni oraz dzielić życie między Wielką Brytanię, a Amerykę Północną.