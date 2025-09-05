Huczy o nieślubnym dziecku Meghan Markle! Księżna przerwała milczenie
Plotki o „ukrytej córce” krążyły w sieci od miesięcy.
Meghan Markle i książę Harry od dawna znajdują się pod lupą mediów, ale tym razem internet rozgrzała do czerwoności plotka o nieślubnym dziecku księżnej Sussex. Teorie o jej rzekomej ukrytej córce nabrały takiego rozpędu, że dotarły do samej zainteresowanej. W swoim programie ,,With Love Meghan” żona Harry’ego postanowiła zareagować, a to co powiedziała tylko dolało oliwy do ognia.
Gruchnęły wieści o nieślubnym dziecku Meghan! Księżna w końcu zabrała głos
Plotki o Meghan Markle powracają niczym bumerang. Jeszcze niedawno głośno było o teorii, że jej ciąża miała być upozorowana, a teraz internet żyje doniesieniami o rzekomym nieślubnym dziecku. W mediach społecznościowych spekulowano m.in., że córka jej przyrodniej siostry Noelle Rasmussen… w rzeczywistości jest dzieckiem Meghan.
Narracje te szybko zaczęły się rozprzestrzeniać, aż w końcu dotarły do samej księżnej. W swoim programie With Love Meghan, którego była gospodynią, Markle rozmawiała z Chrissy Teigen. I to właśnie wtedy padły słowa, które rozniosły się błyskawicznie po sieci.
,,Masz dziecko o imieniu Honsworth?” – zażartowała Chrissy.
To moje dziecko, o którym nigdy nie słyszałaś! A tak przy okazji, gdybym potrafiła utrzymać taki sekret… to byłoby imponujące – odpowiedziała Meghan z ironią.
Choć żona Harry’ego miała na celu zdementowanie plotek i obrócenie ich w żart, jej słowa zamiast zakończyć dyskusję… jeszcze bardziej podsyciły emocje. Internauci natychmiast zaczęli snuć kolejne teorie, a temat „ukrytego dziecka” Meghan trafił na nagłówki światowych mediów.
Nie da się ukryć, że gdzie Meghan Markle, tam kontrowersje.
kamelia44 | 6 września 2025
Ludzie opanujcie się i dajcie Im spokojnie żyć _ nie wchodźcie do Ich serc z butami. Przecież to uwłacza waszej godności ta wasza wścibskość, nie zatruwajcie Im zdrowego tlenu. To obrzydliwe i karygodne.
marysia | 5 września 2025
Tak wlasnie media niszcza zycie ,wykluczone sa z zycia osoby ,ktore mowia jak jest tzw prawde!🙋♂️