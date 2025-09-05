Meghan Markle i książę Harry od dawna znajdują się pod lupą mediów, ale tym razem internet rozgrzała do czerwoności plotka o nieślubnym dziecku księżnej Sussex. Teorie o jej rzekomej ukrytej córce nabrały takiego rozpędu, że dotarły do samej zainteresowanej. W swoim programie ,,With Love Meghan” żona Harry’ego postanowiła zareagować, a to co powiedziała tylko dolało oliwy do ognia.

Gruchnęły wieści o nieślubnym dziecku Meghan! Księżna w końcu zabrała głos

Plotki o Meghan Markle powracają niczym bumerang. Jeszcze niedawno głośno było o teorii, że jej ciąża miała być upozorowana, a teraz internet żyje doniesieniami o rzekomym nieślubnym dziecku. W mediach społecznościowych spekulowano m.in., że córka jej przyrodniej siostry Noelle Rasmussen… w rzeczywistości jest dzieckiem Meghan.

Narracje te szybko zaczęły się rozprzestrzeniać, aż w końcu dotarły do samej księżnej. W swoim programie With Love Meghan, którego była gospodynią, Markle rozmawiała z Chrissy Teigen. I to właśnie wtedy padły słowa, które rozniosły się błyskawicznie po sieci.

,,Masz dziecko o imieniu Honsworth?” – zażartowała Chrissy.

To moje dziecko, o którym nigdy nie słyszałaś! A tak przy okazji, gdybym potrafiła utrzymać taki sekret… to byłoby imponujące – odpowiedziała Meghan z ironią.

Choć żona Harry’ego miała na celu zdementowanie plotek i obrócenie ich w żart, jej słowa zamiast zakończyć dyskusję… jeszcze bardziej podsyciły emocje. Internauci natychmiast zaczęli snuć kolejne teorie, a temat „ukrytego dziecka” Meghan trafił na nagłówki światowych mediów.

Nie da się ukryć, że gdzie Meghan Markle, tam kontrowersje.