Mikołaj Roznerski na rynku artystycznym jest już niemal 20 lat. Choć dziś jest ikoną polskiego kina, to początki jego kariery nie były tak kolorowe. Aktor zdradził, ile wynosiła jego pierwsza pensja aktorska. Spodziewalibyście się?

Mikołaj Roznerski opublikował zdjęcie z bobasami! PASUJĄ MU?

Mikołaj Roznerski to jeden z najpopularniejszych aktorów w polskim show-biznesie. Sławę i rozpoznawalność przyniosła mu jednak rola Marcina Chodakowskiego w serialu „M jak Miłość”. Poza tym zagrał również w wielu innych filmach i serialach, a teraz będzie miał także okazję po raz pierwszy sprawdzić się jako prowadzący w polskiej wersji teleturnieju „The Floor”.

Mikołaj Roznerski pojawił się na Telekamerach z tajemniczą BRUNETKĄ. Wiemy, KIM jest!

W najnowszym wywiadzie z „Pudelkiem” aktor wyznał, że swoje pierwsze kroki w zawodzie stawiał jeszcze w teatrze. Co więcej, przyznał się, ile wynosiły wtedy jego zarobki, które trzeba przyznać, nie należały do najlepszych.

Jak trafiłem do teatru na etacie, to było 17 lat temu jak miałem 24 lata, to moja pierwsza pensja to było 900 złotych brutto bez grania, z czego płaciłem 570 za „Dom Aktora”, więc to były dwie stówki stałej pensji. Oczywiście potem pokazały się normy z grania, czyli za każdy spektakl były odpowiednie pieniądze, ale teatr jest dla mnie rarytasem. Kocham teatr i nigdy z niego nie zrezygnuję, to nie są ogromne pieniądze, to się po prostu robi z miłości do tego zawodu – tłumaczył Roznerski.