Ryan Reynolds nie byłby sobą, gdyby nie podszedł z humorem do kontrowersji wokół filmu It Ends With Us. Aktor pojawił się na 50-leciu legendarnego Saturday Night Live w towarzystwie Blake Lively, a podczas jednej ze skeczowych interakcji wbił szpilę w medialną burzę związaną z pozwem przeciwko jego żonie.

Blake Lively i Ryan Reynolds od lat uchodzą za jedną z najbardziej lubianych par w Hollywood, ale w ostatnich miesiącach ich nazwiska przewijają się głównie w kontekście prawnej batalii, w którą zamieszana jest aktorka. Jej film It Ends With Us, stał się obiektem dramatycznego konfliktu, a reżyser i współgwiazdor produkcji, Justin Baldoni, oskarżył Lively, jej męża oraz ich publicystkę o działania na szkodę jego kariery. Sprawa trafiła do sądu, a Baldoni domaga się… 400 milionów dolarów odszkodowania!

Czy to zatrzymało Ryana przed publicznym żartowaniem z tej sytuacji? Oczywiście, że nie. Aktor wziął udział w jubileuszowym SNL50, gdzie wystąpił w segmencie Q&A prowadzonym przez Tinę Fey i Amy Poehler. Gdy przyszła jego kolej na pytanie, Fey spojrzała na niego z uśmiechem i rzuciła: „Jak tam?”. Reynolds zareagował nerwowym spojrzeniem i odpowiedział: „Świetnie, a co słyszałaś?”. Publiczność wybuchnęła śmiechem, ale niektórzy uznali, że aluzja do afery Blake mogła być nie na miejscu.

Warto przypomnieć, że w całe zamieszanie wokół It Ends With Us oprócz Baldoniego wmieszane jest także The New York Times oraz publicysta Jed Wallace, który również pozwał Lively o zniesławienie. Prawna przepychanka trwa w najlepsze, ale Ryan, jak widać, zamiast przejmować się kolejnymi pozwami, woli obracać wszystko w żart.

Nie wiadomo, jak na ten występ zareagowała Blake, ale jedno jest pewne – jej mąż po raz kolejny pokazał, że potrafi śmiać się nawet w najbardziej napiętych sytuacjach. Pytanie tylko, czy każdy z jego otoczenia podziela ten dystans.