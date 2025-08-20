To jeden z największych głosów polskiej estrady, ale ostatnie miesiące przyniosły mu nie muzyczne triumfy, a ogromne kontrowersje. Ryszard Rynkowski w czerwcu miał brać udział w jubileuszowym koncercie Jacka Cygana, jednak na scenę nie dotarł. Wkrótce okazało się, że artysta uczestniczył w niebezpiecznym zdarzeniu drogowym, które do dziś pozostaje przedmiotem śledztwa.

Prokuratura zabiera głos ws. wypadku Rynkowskiego. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności!

Ryszard Rynkowski wraca na scenę w cieniu skandalu! Prokuratura wciąż bada sprawę…

Według medialnych ustaleń doszło do kolizji niedaleko domu Rynkowskiego. Artysta miał oddalić się z miejsca zdarzenia, a gdy policja odnalazła go w domu, badanie alkomatem wykazało obecność alkoholu. Sprawa od początku budzi wiele emocji, bo kluczowe jest ustalenie, czy wokalista pił przed kolizją, czy dopiero po powrocie do mieszkania.

Prokuratura zleciła tzw. opinię retrospektywną, która ma jednoznacznie określić stan trzeźwości muzyka w chwili zdarzenia. Wyniki ekspertyzy mają być znane lada dzień. Od nich zależy, czy Rynkowski usłyszy zarzut przestępstwa, za które grozi nawet kilkuletnia kara, czy jedynie wykroczenia.

Adwokat Ryszarda Rynkowskiego tłumaczy się z jego wybryku!

Na razie pewne jest jedno – artysta stracił prawo jazdy, a śledczy prowadzą szeroki wywiad środowiskowy i przesłuchują świadków. Mimo to, zamiast wycofać się z życia publicznego, piosenkarz zapowiedział serię koncertów aż do grudnia. Na liście znalazły się m.in. Warszawa, Włocławek, Poznań i Piotrków Trybunalski.

Powrót Rynkowskiego na scenę wciąż budzi kontrowersje. Dla części fanów to dowód siły i chęci udowodnienia swojej wartości, inni pytają, czy to właściwy moment na muzyczne świętowanie, gdy nad artystą wisi prokuratorskie śledztwo.