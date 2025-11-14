Siła kolagenu, czyli jak kompleksowo zadbać o swój organizm
Masz kłopoty ze stawami, na Twojej twarzy pojawiły się pierwsze zmarszczki, a paznokcie i włosy straciły dawny blask? Bez obaw! Sprawdź, jaki kolagen wybrać, aby rozprawić się z tymi problemami i cieszyć się zdrowiem i pięknym wyglądem niezależnie od wieku!
Kolagen to naturalnie występująca w ludzkim ciele substancja nazywana białkiem młodości. Jego działanie sprawia, że nasze kości i organy wewnętrzne są zdrowie, a skóra jędrna i gładka. Niestety, produkcja kolagenu wraz z wiekiem stopniowo się zmniejsza. Już po 25 roku życia możemy odnotować postępujący spadek ilości tego białka w naszym organizmie – średnio o 10 % na każdą dekadę życia. Pojawiają się zmarszczki, cellulit, skóra staje się wiotka, zaczynają wypadać włosy. Zanik kolagenu odbija się również na kondycji stawów, które zaczynają doskwierać.
Nasz styl życia także nie ma obojętnego wpływu na stan kolagenu. Takie czynniki jak dieta bogata w cukier, palenie tytoniu i duża ekspozycja na słońcu również przyczynia się do spadku kolagenu.
Kolagen a stawy
Kiedy tracimy kolagen, nasze ścięgna i więzadła zaczynają poruszać się z mniejszą łatwością, co prowadzi do sztywności i obrzęków stawów. Dzięki temu, że kolagen tworzy żelową strukturę w torebce stawowej możemy poruszać się bez dyskomfortu.Takie regularne „nawilżanie” torebki stawowej pomaga łatwiej się poruszać oraz spowalniać proces starzenia się stawów.
Kolagen a skóra
Kolagen jest jednym z głównych czynników mający wpływ na kondycję cery ponieważ stanowi aż 60 % białek skóry. To dzięki niemu jest ona jędrna, gładka i sprężysta. Kiedy zaczyna on spadać objawia się to pojawieniem pierwszych zmarszczek.
Dodatkowo gdy skóra traci swą elastyczność i staje się cieńsza w wyniku mniejszej ilości kolagenu, cellulit staje się bardziej widoczny. Uzupełnianie niedoboru kolagenu powoduje, że skóra staje się bardziej napięta przez co wgłębienia stają się mniej widoczne.
Kolagen, a włosy i paznokcie
Kolagen jest również budulcem paznokci, włosów. Wpływa na twardość płytki paznokci, dlatego w przypadku jego niedoboru paznokcie często stają się słabsze, łamią się i rozdwajają. Kolagen dostarcza również niezbędnych aminokwasów, które odżywiają cebulki włosów, wpływając na ich prawidłowy wzrost oraz odbudowę. Jego brak objawia się w postaci cienkich, przesuszonych i łamliwych włosów. Zaczynają one również nadmiernie wypadać, co może prowadzić do przedwczesnego łysienia. Spożywanie kolagenu korzystnie wpływa na regenerację zniszczonych włosów.
Dlatego też, aby zapewnić sobie dobre samopoczucie, wygląd i zdrowie należy uzupełniać kolagen. Najlepszym sposobem jest jego stosowanie od wewnątrz – w ten sposób możemy liczyć na zadawalające efekty.