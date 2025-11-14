Siła kolagenu, czyli jak kompleksowo zadbać o swój organizm

Masz kłopoty ze stawami, na Twojej twarzy pojawiły się pierwsze zmarszczki, a paznokcie i włosy straciły dawny blask? Bez obaw! Sprawdź, jaki kolagen wybrać, aby rozprawić się z tymi problemami i cieszyć się zdrowiem i pięknym wyglądem niezależnie od wieku!

Kolagen to naturalnie występująca w ludzkim ciele substancja nazywana białkiem młodości. Jego działanie sprawia, że nasze kości i organy wewnętrzne są zdrowie, a skóra jędrna i gładka. Niestety, produkcja kolagenu wraz z wiekiem stopniowo się zmniejsza. Już po 25 roku życia możemy odnotować postępujący spadek ilości tego białka w naszym organizmie – średnio o 10 % na każdą dekadę życia. Pojawiają się zmarszczki, cellulit, skóra staje się wiotka, zaczynają wypadać włosy. Zanik kolagenu odbija się również na kondycji stawów, które zaczynają doskwierać.

Nasz styl życia także nie ma obojętnego wpływu na stan kolagenu. Takie czynniki jak dieta bogata w cukier, palenie tytoniu i duża ekspozycja na słońcu również przyczynia się do spadku kolagenu.

Kolagen a stawy

Kiedy tracimy kolagen, nasze ścięgna i więzadła zaczynają poruszać się z mniejszą łatwością, co prowadzi do sztywności i obrzęków stawów. Dzięki temu, że kolagen tworzy żelową strukturę w torebce stawowej możemy poruszać się bez dyskomfortu.Takie regularne „nawilżanie” torebki stawowej pomaga łatwiej się poruszać oraz spowalniać proces starzenia się stawów.