„Emily w Paryżu” od lat przyciąga miliony widzów na całym świecie. Produkcja Netfliksa, opowiadająca o losach młodej Amerykanki, która rozpoczyna nowe życie zawodowe w stolicy Francji, zdobyła popularność dzięki lekkiej fabule, malowniczym ujęciom Paryża i wyrazistym kreacjom modowym bohaterki. Nic dziwnego, że platforma zdecydowała się kontynuować serię i pracuje już nad piątym sezonem. Zdjęcia najnowszej odsłony, realizowane tym razem nie tylko w Paryżu, ale również we Włoszech, przerwała jednak tragedia.

Śmierć na planie serialu „Emily w Paryżu”

Według doniesień zagranicznych mediów w Wenecji zmarł 47-letni Diego Borella, asystent reżysera pracujący przy serialu. Mężczyzna zasłabł w czasie przygotowań do nagrywania finałowych scen w luksusowym Hotelu Danieli. Na miejsce wezwano pogotowie, jednak mimo przeprowadzonej reanimacji nie udało się go uratować. Jak podała „La Repubblica”, przyczyną śmierci był prawdopodobnie zawał serca.

Borella pochodził z Wenecji, gdzie przyszedł na świat w 1978 roku. Związany z kinem od wielu lat, kształcił się w Rzymie, Londynie oraz Nowym Jorku, zdobywając doświadczenie jako reżyser i scenarzysta. Jego nagła śmierć wstrząsnęła środowiskiem filmowym.

Prace nad piątą częścią serialu, zostały tymczasowo wstrzymane. W rozmowie z „Daily Mail” przyjaciel Borelli, Mattia Berto, wspominał go jako człowieka pełnego pasji i uroku osobistego.