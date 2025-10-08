Julia Wieniawa ponownie wywołała burzę w sieci. Wszystko przez słowa, które padły w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie aktorka zgodziła się ze stwierdzeniem, że „bieda to stan umysłu”. Wypowiedź spotkała się z lawiną komentarzy i krytyki. Teraz głos w tej sprawie zabrał Krzysztof Stanowski, który poświęcił temu tematowi cały odcinek swojego programu na YouTube.

Julia Wieniawa zgadza się z szokującym stwierdzeniem: „Bieda to stan umysłu!”

„Bieda to stan umysłu”? Stanowski nie wytrzymał. „Wy wszyscy mądrale…”

Dziennikarz postanowił nagrać materiał, w którym wprost odniósł się do kontrowersyjnych słów aktorki. Nie ukrywał, że jego zdaniem takie wypowiedzi świadczą o całkowitym oderwaniu od rzeczywistości. W nowym filmie nie przebierał w słowach.

Jedź do Sudanu i sobie zaafirmuj, że będziesz bogata. Jedź i zaafirmuj sobie chociaż jeden ciepły posiłek dziennie. Wy wszyscy mądrale, którym wyszło, z tymi waszymi uniwersalnymi złotymi radami… – grzmiał Stanowski.

Podkreślił, że bieda nie jest stanem umysłu, ale często pułapką, z której trudno, a czasem wręcz nie sposób się wydostać.

Jeśli masz pecha urodzić się w złym miejscu, złej rodzinie, złym otoczeniu, to choćbyś miał dwa razy więcej talentu niż Julia Wieniawa, nie wyrwiesz się. Ona urodziła się w Warszawie, w 1998 roku (…). Ojciec był cenionym artystą… – dodał.

W filmie Stanowski przytoczył również fragment rozmowy, jaką Kozaczek przeprowadził z Krzysztofem Rutkowskim podczas „Tańca z Gwiazdami”. Detektyw został wówczas zapytany o opinię na temat kontrowersyjnego stwierdzenia Wieniawy.

„Bieda to stan umysłu?” – Rutkowski dołożył do pieca! „Trzeba być mega leniem…”