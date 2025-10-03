Julia Wieniawa kilka dni temu gościła na kanapie w show Kuby Wojewódzkiego. Wówczas została zapytana przez gospodarza o dość kontrowersyjny temat dotyczący biedy, z którym się zgodziła, a w sieci zaczęło wrzeć. Teraz aktorka Gabriela Oberbek odniosła się do wypowiedzi artystki, pisząc do niej „list” i w mocnych słowach skłania ją do przemyślenia swoich słów.

Gabriela Oberbek napisała „list” z upomnieniem do Julii Wieniawy ws. słów „bieda to stan umysłu”

Julia Wieniawa gościła ostatnio w najnowszym odcinku talk-show Kuby Wojewódzkiego. Piosenkarka i aktorka została wtedy zapytana przez dziennikarza, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że: „bieda to stan umysłu”. Na co artystka odpowiedziała:

Też tak uważam. Wiem, że to jest kontrowersyjne (…) Ja jako dziecko już wiedziałam, co mnie w życiu czeka. Nieświadomie afirmowałam to swoje życie. Zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, co będę chciała. Czułam to w trzewiach, ale to nie wystarczy chcieć, tylko ciężko na to pracować.

Do tych słów artystki, które padły na wizji postanowiła publicznie odnieść się Gabriela Oberbek znana m.in. z serialu „M jak Miłość” czy „Krew z krwi”. Aktorka w swoim poście na Facebooku zamieściła dość obszerny list skierowany do Julii Wieniawy, w którym daje jej do zrozumienia, że bieda to definicja bardziej złożona. Oberbek zwróciła uwagę, że na status życiowy często mają wpływ nie tylko chęci do pracy, ale również doświadczenia, stan zdrowia czy kwestie rodzinne. Natomiast określenie tego zjawiska jako „stanu umysłu” może być krzywdzące, dlatego trudno jest się jej z tym zgodzić.

Start w życiu, stan zdrowia, położenie rodzinne mają ogromne znaczenie w kształtowaniu dalszych losów człowieka. W obliczu nieuleczalnej choroby, walki o życie czy codziennego zmagania o przetrwanie, trudno mówić o kreowaniu takiego stanu umysłu, który sam w sobie miałby prowadzić do ogromnego sukcesu finansowego. Nie każdy ma szansę. Nie każdemu los ją daje, nawet jeśli byłby najbardziej pracowitym człowiekiem na świecie – pisała aktorka.

Oberbek wspomniała również, że Wieniawa jest osobą dość wpływową i opiniotwórczą, dlatego zachęciła ją do zastanowienia się nad publicznym przekazem swoich treści.

Wczoraj napisałam tutaj post o krajowych warunkach pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Czy uważa Pani, że możemy którejś z tych osób w tak trudnym położeniu powiedzieć, że ich bieda wynika wyłącznie ze „stanu umysłu”? Czy to wypada? Czy to moralne? Moim zdaniem – nie. Zdecydowanie nie. Proszę, aby zastanowiła się Pani w przyszłości nad takimi stwierdzeniami – dodała Oberbek.

Aktorka na koniec wyznała, że nie kwestionuje żadnych sukcesów Julii i z pewnością musiała na nie ciężko zapracować, ale nie każdy ma takie możliwości.